Reuters: Турецкие НПЗ переходят на альтернативные поставки нефти в обход России 4.11.2025, 16:13

Фото: REUTERS/Mehmet Emin Caliskan

Компании стремятся сохранить возможность экспортировать топливо в Европу.

Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Турции начали активнее закупать нефть из стран, не связанных с Россией, после введения Западом новых санкций против российской нефтяной отрасли. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли (перевод — сайт Charter97.org).

Турция, наряду с Китаем и Индией, остается одним из крупнейших покупателей российской нефти. Однако последние ограничения со стороны США, ЕС и Великобритании, направленные на сокращение доходов России, используемых для финансирования войны против Украины, заставили турецкие НПЗ пересматривать структуру поставок.

НПЗ SOCAR Turkey Aegean Refinery (STAR), принадлежащая азербайджанской компании SOCAR, в декабре получит четыре партии нефти из Ирака, Казахстана и других стран. По оценке Reuters, это составляет от 77 000 до 129 000 баррелей в сутки нефти не российского происхождения. Ранее завод почти полностью работал на российском сырье — около 210 000 баррелей в сутки в сентябре и октябре.

Другой крупный переработчик — Tupras — также наращивает закупки нефти из альтернативных источников, включая иракские сорта, схожие по качеству с российской Urals. По данным источников, компания планирует полностью отказаться от российской нефти на одном из своих заводов, чтобы сохранить возможность экспортировать топливо в Европу, где вступают в силу новые санкции.

Ранее Tupras уже диверсифицировала поставки, закупив первую партию нефти из Бразилии и ожидая вторую — из Анголы в ноябре.

В ноябре Турция получит около 141 000 баррелей в сутки иракской нефти, что значительно выше октябрьских объемов (99 000 баррелей). В целом за первые десять месяцев 2025 года на долю российской нефти пришлось 47% всех турецких поставок.

