Украина демонстрирует прогресс в ключевых реформах 1 4.11.2025, 16:37

Еврокомиссия обнародовала отчет о расширении.

Годовой доклад Еврокомиссии о прогрессе Украины в евроинтеграции на сотню страниц появился на официальном сайте ЕК.

Еще до публикации документа стало известно, что ЕС согласовал положительный для Украины отчет о расширении и избежит тезиса о «развороте» реформ.

Также Украину называют среди четверки стран, которые в течение года осуществили наибольшее количество евроинтеграционных реформ среди всех государств-кандидатов.

В то же время в Еврокомиссии призвали Украину избегать любых действий, которые могут ослабить или отменить антикоррупционные реформы, проведенные ранее.

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка назвал отчет ЕК о расширении «лучшим за три года».

