Украина демонстрирует прогресс в ключевых реформах

Украина демонстрирует прогресс в ключевых реформах1
- 4.11.2025, 16:37
Еврокомиссия обнародовала отчет о расширении.
Годовой доклад Еврокомиссии о прогрессе Украины в евроинтеграции на сотню страниц появился на официальном сайте ЕК.
Еще до публикации документа стало известно, что ЕС согласовал положительный для Украины отчет о расширении и избежит тезиса о «развороте» реформ.
Также Украину называют среди четверки стран, которые в течение года осуществили наибольшее количество евроинтеграционных реформ среди всех государств-кандидатов.
В то же время в Еврокомиссии призвали Украину избегать любых действий, которые могут ослабить или отменить антикоррупционные реформы, проведенные ранее.
Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка назвал отчет ЕК о расширении «лучшим за три года».