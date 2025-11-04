В Беларуси резко подорожают сигареты

В Беларуси резко подорожают сигареты2
- 4.11.2025, 16:52
- 1,212
Власти повышают акцизы на сигареты всех ценовых групп.
В 2026 году власти планируют резкий рост акцизов на табачные изделия.
В 2026 году цены на сигареты в Беларуси стремительно пойдут вверх. Это следует из законопроекта по изменениям в Налоговый кодекс.
Речь идет о повышении ставки акцизов, причем как на сигареты первой, так и второй ценовой группы.
На данный момент стоимость первой категории не должна превышать Br265 (за 1000 штук), а второй – не менее Br265. Ставки акцизов составляют Br119,59 и Br163,64 соответственно.
С 2026 года стоимость первой ценовой группы вырастет до Br315, а ставка – до Br133,94 (на 12%), а второй – до Br315 и ставка – до Br175,09 (на 7%).
Существенное подорожание бюджетных сигарет неслучайно. В Беларуси и так довольно низкие цены на табак даже по сравнению с коллегами из ЕАЭС.
Ранее власти заявляли о поэтапном сближении ставок акцизов на сигареты с другими странами объединения, в том числе и с Россией.