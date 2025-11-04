Toyota поразила мир креслом-роботом 4.11.2025, 16:56

Фото: Toyota

Аппарат ходит, поднимается по лестницам и складывается.

На автосалоне Japan Mobility Show 2025 компания Toyota представила инновационное устройство под названием «Walk Me» — автономное кресло на четырех ногах, которое способно ходить, подниматься по ступеням и складываться до компактных размеров, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

В отличие от традиционных инвалидных колясок, «Walk Me» не имеет колес — вместо них используются четыре роботизированные «ноги», каждая из которых сгибается, поднимается и адаптируется к поверхности. Такая конструкция позволяет креслу преодолевать неровности, гравий и лестницы.

Инженеры вдохновлялись движениями животных — коз и крабов. Благодаря этому Walk Me может двигаться плавно и устойчиво даже на сложных поверхностях. Сенсоры сканируют пространство, помогая креслу обходить препятствия и сохранять равновесие.

Кресло оборудовано системой голосового управления: пользователи могут отдавать команды вроде «на кухню» или «быстрее». Кроме того, встроенный дисплей показывает заряд батареи и пройденную дистанцию.

Эргономичное сиденье подстраивается под тело, а боковые ручки позволяют управлять движением вручную. Аккумулятор, встроенный в заднюю часть кресла, обеспечивает работу устройства в течение целого дня, а зарядка происходит от обычной розетки.

Одной из ключевых особенностей является возможность складывания: за 30 секунд кресло превращается в компактный блок, который легко поместится в багажник автомобиля.

Фото: Toyota

«Walk Me» — это шаг Toyota в будущее персональной мобильности. Компания стремится объединить робототехнику и дизайн, ориентированный на человека, чтобы создать технологии, дарящие людям с ограниченной подвижностью не просто движение, а настоящую свободу.

