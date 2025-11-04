FT: Новых членов ЕС могут поставить на «испытательный срок» на несколько лет 4.11.2025, 17:11

Такая инициатива появилась из-за Венгрии.

Новых стран-членов ЕС могут поставить на «испытательный срок» на несколько лет и исключить из блока в случае отступления от демократии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Как отмечает издание, такая инициатива появилась на фоне опасений о том, что новые члены будут подражать Венгрии после вступления в ЕС.

FT напомнило, что подтолкнутая полномасштабным вторжением России в Украину в 2022 году и желанием привлечь в свой состав остальные западнобалканские страны, Европейская комиссия возобновила процесс расширения, который был приостановлен на более чем десятилетие.

Несмотря на то, что Еврокомиссия поддерживает расширение регионального влияния ЕС, несколько столиц против того, чтобы Украина, Молдова и западные Балканы потенциально нарушали правила блока по демократии, свободе СМИ и независимости судебной власти после вступления в блок, а также вступали в союз с Россией.

«Я не хочу, чтобы меня запомнили как комиссара, которая привела троянских коней, которые потом будут активными через пять, десять или пятнадцать лет», - подчеркнула еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

По ее словам, Еврокомиссия прорабатывает такие идеи, как «переходный период, своего рода испытательный срок, меры предосторожности». Они находятся на ранней стадии.

«Нам нужна эта дискуссия, и мы не должны ее бояться», - отметила Кос.

Для чего нужен испытательный срок

Сегодня Еврокомиссия опубликовала ежегодный обзор прогресса стран-кандидатов, среди которых Украина и Молдова, а Черногория была признана страной, которая лучше всего продвигается в проведении необходимых реформ для вступления в блок.

В то же время Кос признала, что столицы стран ЕС гораздо осторожнее относятся к принятию новых членов, чем это можно было бы предположить из их публичных заявлений о поддержке.

Издание отмечает, что такое отношение в значительной степени обусловлено опытом блока с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который неоднократно смягчал санкции против России, выступал против любой военной помощи Украине и становился все более авторитарным в своей стране, несмотря на попытки Брюсселя оказывать на него давление, удерживая средства ЕС.

Кос добавила, что Еврокомиссия работает над предложениями, которые предусматривают усиление гарантий верховенства права и создание более эффективных механизмов приостановления прав или льгот в случае нарушения основных ценностей.

Она отметила, что страна может быть исключена из блока в случае повторных нарушений.

В отчете о расширении указано, что "будущие договоры о присоединении должны содержать более строгие гарантии по недопущению отступления от обязательств, взятых во время переговоров о присоединении, а также требования к новым государствам-членам по дальнейшей защите и обеспечению необратимого характера их достижений в сфере верховенства права.

В FT предупредили, что новый подход приведет к более жестким требованиям к новым членам по сравнению с существующими, среди которых Венгрия, а также может вызвать жалобы со стороны Киева и других столиц, которые хотят присоединиться, а именно, что они подвергаются дискриминации.

