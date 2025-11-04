Зеленский заявил, что просил Трампа повлиять на Орбана 1 4.11.2025, 17:24

Владимир Зеленский

В вопросе вступления Украины в ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что просил президента США Дональда Трампа посодействовать с влиянием на премьера Венгрии Виктора Орбана, который блокирует движение Украины в ЕС.

Об этом он сказал в прямом эфире Euronews в рамках публичного саммита по расширению ЕС.

Зеленского спросили, говорил ли он с Трампом о вступлении Украины в ЕС, и поддерживает ли американский президент это.

- Дональд Трамп поддерживает Украину как будущего члена ЕС. Мы говорили с ним об этом. Он это поддерживает, и он понимает, что это выбор украинского народа и Украина является частью Европы – географически, геополитически и исторически, – ответил Зеленский.

Он добавил, что упоминал в разговоре также проблему венгерского вето и просил Трампа о содействии.

- Мы говорили о блокировании... со стороны лидера Венгрии, и я спросил президента Трампа, поддержит ли он меня в том, чтобы помочь нам. Он сказал, что сделает все, что в его силах, – сказал президент Украины.

На уточняющий вопрос о возможных временных рамках Зеленский сказал, что об этом Трамп не упоминал.

Как известно, Виктор Орбан и Дональд Трамп должны встретиться в Вашингтоне 7 ноября.

Одним из острых вопросов во время встречи, вероятно, будет вопрос покупки Венгрией российских энергоресурсов, от которых она не хочет отказываться.

