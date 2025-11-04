закрыть
4 ноября 2025, вторник, 18:03
Германия передала Украине две системы Patriot

  • 4.11.2025, 17:39
Германия передала Украине две системы Patriot

Украинские специалисты их осваивают.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что недавно Германия передала Украине две системы противовоздушной обороны Patriot.

Об этом украинский президент сказал во время онлайн-выступления на саммите по вопросам расширения ЕС, который транслирует Euronews.

Зеленский заявил, что Россия не имеет успеха на фронте, поэтому глава Кремля Путин начал энергетический террор. В этом контексте украинский президент отметил помощь Европейского Союза Украине, в частности Германии.

- Я хотел бы выразить свою благодарность Германии. Недавно они предоставили нам две системы Patriot, и мы их осваиваем, – сказал украинский лидер.

Заметим, в воскресенье, 2 ноября, Зеленский заявил, что Украина «укрепила компонент» систем Patriot в своей противовоздушной обороне. Тогда он поблагодарил немецкого канцлера Фридриха Мерца за это, однако конкретики относительно поставок не предоставил.

