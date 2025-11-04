Германия передала Украине две системы Patriot
- 4.11.2025, 17:39
Украинские специалисты их осваивают.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что недавно Германия передала Украине две системы противовоздушной обороны Patriot.
Об этом украинский президент сказал во время онлайн-выступления на саммите по вопросам расширения ЕС, который транслирует Euronews.
Зеленский заявил, что Россия не имеет успеха на фронте, поэтому глава Кремля Путин начал энергетический террор. В этом контексте украинский президент отметил помощь Европейского Союза Украине, в частности Германии.
- Я хотел бы выразить свою благодарность Германии. Недавно они предоставили нам две системы Patriot, и мы их осваиваем, – сказал украинский лидер.
Заметим, в воскресенье, 2 ноября, Зеленский заявил, что Украина «укрепила компонент» систем Patriot в своей противовоздушной обороне. Тогда он поблагодарил немецкого канцлера Фридриха Мерца за это, однако конкретики относительно поставок не предоставил.