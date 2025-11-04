Является ли Air Force One самым передовым самолетом в мире?
- 4.11.2025, 17:59
- 1,252
Многие характеристики VC-25A засекречены.
Снаружи самолет президента США «Борт номер один» выглядит как обычный Boeing 747. Но под его корпусом скрывается одно из самых сложных и защищенных воздушных судов на планете. Официально обозначенный как VC-25A, этот самолет — полноценная военная платформа, созданная на базе 747-200, но полностью переработанная инженерами Boeing, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).
С момента ввода в эксплуатацию в 1990 году, во времена президента Джорджа Буша-старшего, VC-25A стал символом американской власти и технологического превосходства. В отличие от коммерческого лайнера, вмещающего сотни пассажиров, «Борт номер один» перевозит менее сотни человек — президента, сотрудников администрации, секретную службу и прессу. Остальное пространство занимают коммуникационные системы, жилые помещения и защитное оборудование.
Фюзеляж самолета защищен от электромагнитных импульсов, а системы питания и управления продублированы, чтобы обеспечить работу даже в условиях ядерного взрыва или кибератаки. «Борт номер один» способен дозаправляться в воздухе и оставаться в полете сутками.
Самолет оснащен комплексом оборонительных систем: радарами предупреждения, средствами радиоэлектронной борьбы, инфракрасными ловушками и фильтрами для защиты от химических и биологических угроз.
Многие характеристики VC-25A засекречены, но известно, что это не просто транспорт, а воздушный командный пункт, способный связаться с Пентагоном и стратегическими силами США в любой ситуации.
Сейчас действующие борта готовятся к замене: два новых VC-25B находятся в разработке, однако их ввод в эксплуатацию откладывается уже несколько лет.