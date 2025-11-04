закрыть
У россиянок массово выпадают брови из-за белорусского геля

  • 4.11.2025, 18:29
  • 1,854
У россиянок массово выпадают брови из-за белорусского геля

Он сдирается вместе с волосками.

Телеграм-канал Baza сообщил, что проблемы возникли с разрекламированным в России белорусским гелем для бровей Luxvisage.

Как заявляют сами производители, гель обеспечивает идеально уложенные брови, которые держатся 24 часа под «бетонной фиксацией».

Однако через 3‑4 месяца использования от многих девушек посыпались жалобы. Брови стали редеть, поскольку волосы ломались и выпадали при снятии макияжа: гель, буквально как клей, сдирается вместе с волосками. Некоторые отмечают, что не могут смыть его даже маслами.

Вероятно, все дело в агрессивном составе продукта — в геле нашли смесь пленкообразующих полимеров, из-за воздействия которых брови слабеют и выпадают.

