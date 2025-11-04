У россиянок массово выпадают брови из-за белорусского геля 4.11.2025, 18:29

1,854

Он сдирается вместе с волосками.

Телеграм-канал Baza сообщил, что проблемы возникли с разрекламированным в России белорусским гелем для бровей Luxvisage.

Как заявляют сами производители, гель обеспечивает идеально уложенные брови, которые держатся 24 часа под «бетонной фиксацией».

Однако через 3‑4 месяца использования от многих девушек посыпались жалобы. Брови стали редеть, поскольку волосы ломались и выпадали при снятии макияжа: гель, буквально как клей, сдирается вместе с волосками. Некоторые отмечают, что не могут смыть его даже маслами.

Вероятно, все дело в агрессивном составе продукта — в геле нашли смесь пленкообразующих полимеров, из-за воздействия которых брови слабеют и выпадают.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com