TIME: Здоровье кишечника напрямую влияет на настроение

TIME: Здоровье кишечника напрямую влияет на настроение1
- 4.11.2025, 19:14
Это меняет представления ученых о природе эмоций.
Долгое время считалось, что психическое состояние определяется исключительно процессами в мозге. Однако новые исследования показывают, что наши эмоции во многом зависят от кишечника. Триллионы бактерий, живущие в пищеварительной системе, не только помогают переваривать еду, но и напрямую взаимодействуют с мозгом, влияя на стрессоустойчивость, тревожность и даже депрессию, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).
Эта взаимосвязь получила название «ось кишечник–мозг», и именно она меняет представления учёных о природе эмоций. Как отмечают специалисты, около 90% серотонина — гормона счастья — вырабатывается именно в кишечнике. «Микрофлора кишечника может напрямую воздействовать на функции нервной системы», — объясняет гастроэнтеролог Карл Квок.
Исследования показывают, что у людей с депрессией часто наблюдается меньшее разнообразие микробов и повышенный уровень воспаления. Более того, приём пробиотиков способен снижать симптомы тревожности и депрессии, хотя учёные подчёркивают: для окончательных выводов нужно больше данных.
На состояние микробиома влияют питание, стресс и сон. Диета, богатая омега-3, клетчаткой и цельными продуктами, поддерживает полезные бактерии, тогда как ультрапереработанная пища ослабляет защиту кишечника и может негативно отражаться на настроении.
Эксперты сходятся во мнении, что забота о кишечнике — не панацея, но важное дополнение к терапии и здоровому образу жизни.