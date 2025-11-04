закрыть
4 ноября 2025, вторник, 19:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

TIME: Здоровье кишечника напрямую влияет на настроение

1
  • 4.11.2025, 19:14
TIME: Здоровье кишечника напрямую влияет на настроение

Это меняет представления ученых о природе эмоций.

Долгое время считалось, что психическое состояние определяется исключительно процессами в мозге. Однако новые исследования показывают, что наши эмоции во многом зависят от кишечника. Триллионы бактерий, живущие в пищеварительной системе, не только помогают переваривать еду, но и напрямую взаимодействуют с мозгом, влияя на стрессоустойчивость, тревожность и даже депрессию, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

Эта взаимосвязь получила название «ось кишечник–мозг», и именно она меняет представления учёных о природе эмоций. Как отмечают специалисты, около 90% серотонина — гормона счастья — вырабатывается именно в кишечнике. «Микрофлора кишечника может напрямую воздействовать на функции нервной системы», — объясняет гастроэнтеролог Карл Квок.

Исследования показывают, что у людей с депрессией часто наблюдается меньшее разнообразие микробов и повышенный уровень воспаления. Более того, приём пробиотиков способен снижать симптомы тревожности и депрессии, хотя учёные подчёркивают: для окончательных выводов нужно больше данных.

На состояние микробиома влияют питание, стресс и сон. Диета, богатая омега-3, клетчаткой и цельными продуктами, поддерживает полезные бактерии, тогда как ультрапереработанная пища ослабляет защиту кишечника и может негативно отражаться на настроении.

Эксперты сходятся во мнении, что забота о кишечнике — не панацея, но важное дополнение к терапии и здоровому образу жизни.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Лукашенко сам сдал свою «шестерку»
Лукашенко сам сдал свою «шестерку» Евгений Афнагель
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого Ирина Халип
«Буревестник» над гнездом кукушки
«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип