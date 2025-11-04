Норвежский фонд выступит против выплат Илону Маску $1 триллиона от Tesla 3 4.11.2025, 19:42

Это крупнейшая в истории выплата за труд генерального директора.

Норвежский фонд благосостояния с капиталом в $2,1 трлн, крупнейший в мире, заявил, что проголосует против утверждения пакета вознаграждения главы Tesla Илона Маска, потенциально оцениваемого в 1 трлн долларов. Голосование состоится на общем собрании акционеров компании 6 ноября, пишет Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Если предложение будет одобрено, это станет крупнейшим в истории пакетом оплаты труда для генерального директора. Совет директоров Tesla активно продвигает инициативу, предупреждая, что в случае отклонения Маск может покинуть компанию с рыночной капитализацией $1,5 трлн.

Тем не менее, критики считают, что соглашение чрезмерно щедрое и может предоставить Маску слишком большую власть. Аналитики отмечают, что заблокировать выплату будет сложно: Маск владеет 13,5% голосующих акций, а многие инвесторы поддерживают его.

Норвежский фонд, владеющий 1,12% акций Tesla на сумму около $17 млрд, выразил признательность за вклад Маска в развитие компании, но заявил о «беспокойстве по поводу размера вознаграждения, возможного размывания долей акционеров и зависимости компании от одного человека».

Ранее фонд уже голосовал против пакета выплат Маска в 2018 году, что вызвало его негативную реакцию.

Также Norges Bank Investment Management намерен проголосовать против переизбрания двух из трех членов совета директоров Tesla и против новой программы компенсаций акциями, предназначенной для всех сотрудников, включая возможность дополнительных бонусов Маску.

Согласно условиям, Маск не получит вознаграждения, если стоимость Tesla не вырастет до $8,5 трлн — почти в шесть раз больше нынешнего уровня. Однако эксперты предупреждают, что даже при частичном достижении целей выплаты будут колоссальными.

