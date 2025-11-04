Дэвида Бекхэма посвятили в рыцари 1 4.11.2025, 19:51

За заслуги перед футболом и британским обществом.

Бывший капитан сборной Англии сэр Дэвид Бекхэм был официально посвящен в рыцари за заслуги перед футболом и британским обществом, пишет ВВС.

Король Карл III посвятил Бекхэма в рыцари в ходе церемонии в Беркшире во вторник. Его имя было включено в официальный список людей, которые получили награды по случаю дня рождения короля.

Бывший капитан английской футбольной сборной появился в Виндзорском замке в костюме, сшитом по лекалам, сделанным его супругой Викторией. Она получила звание Офицера Ордена Британской империи за заслуги в области моды в 2017 году.

«[Король Карл] был очень впечатлен моим костюмом», — рассказал Бекхэм.

Он признался, что «более чем горд» из-за посвящения в рыцари. «Люди знают, насколько я патриотичен — я люблю свою страну. Я всегда говорил, насколько важна монархия для моей семьи. Мне посчастливилось путешествовать по всему миру, и все люди хотят со мной говорить только о нашей монархии. И я горжусь этим», — заявил знаменитый футболист.

50-летний Дэвид Бекхэм — один из самых титулованных британских футболистов и главная футбольная звезда своего поколения. С 1996 по 2009 годы он играл в составе сборной Англии: выходил на поле 115 раз и забил 17 голов, участвовал в трех чемпионатах мира за Англию, а также в двух чемпионатах Европы. В течение шести лет — с 2000 по 2006 год — он был капитаном сборной.

За «Юнайтед» Бекхэм играл 11 лет, а в 2003 году перешел в «Реал» за 25 миллионов фунтов.

Он четыре года играл в испанской столице, а затем уехал в США, где играл за «Лос-Анджелес Гэлакси». Во время пребывания в Лос-Анджелесе он дважды играл на правах аренды в «Милане», а в 2013 году завершил карьеру в «Пари Сен-Жермен».

С 2005 года он сотрудничает с гуманитарной организацией Unicef.

В 2003 году Бекхэм был удостоен звания Офицера Ордена Британской империи, получив его от королевы Елизаветы II. Когда она умерла в 2022 году, он простоял в очереди к ее гробу более 12 часов.

В 2024 году Бекхэм был назначен послом фонда короля, который предлагает образовательные курсы для студентов.

Вместе с бывшим товарищем по команде «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гэри Невиллом Бекхэм владеет футбольным клубом «Салфорд Сити» из Второй лиги. Он также совладелец американского клуба «Интер Майами».

