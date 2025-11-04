«Думал, что такое только в фильмах ужасов» 2 4.11.2025, 20:08

Минчанин пришел в магазин по наводке известного блогера и вот что увидел.

Районные центры гигиены и эпидемиологии провели надзорные мероприятия в отношении торговых объектов, на которые пожаловались в сети. Подробности рассказывает агентство «Минск-Новости».

В магазине «Соседи» по ул. Сурганова, 50, столичный блогер выявила несколько нарушений, о чем она рассказала в TikTok:

— Прямо у входа стоит корзина с товарами без обозначения, а внутри — персики с гнилью и даже с плесенью. Второе нарушение: на орехах нет никакой маркировки, как и на замороженных блинчиках. В рыбном и колбасном отделах — товар в развакуумной упаковке, что к реализации недопустимо. Тут же мятые банки — это нарушение упаковки, — прокомментировала девушка. — Перемороженная рыба — слои льда просто огромные. На сырах — просрочка. Выпечка с мясом хранится не в холодильнике, без маркировки, без даты.

Специалисты центра гигиены и эпидемиологии Советского района провели надзорное мероприятие, после чего выдали предписание об изъятии из обращения продукции негарантированного качества.

Еще одно критическое видео сняли посетители магазина «Евроопт» на ул. Карбышева, 7/2. На полке с выпечкой была замечена летающая муха. Во время проверки информации факт подтвердился — представители центра гигиены и эпидемиологии Первомайского района заметили насекомых на том же месте. Итог — административный процесс в отношении ответственного должностного лица.

— Как это вообще можно продавать? Думал, что такое только в фильмах ужасов, но нет, «Санте» нужно продать, а «Кокобай» придет на помощь в рекламе, — рассказал в своем видео еще один блогер, который по наводке решил купить дешевые клементины в магазине ООО «Санта Ритейл» на ул. Плеханова, 91.

Фрукты оказались ненадлежащего качества, что и подтвердили во время проверки специалисты центра гигиены и эпидемиологии Ленинского района. За реализацию плодоовощной продукции с признаками недоброкачественности к административной ответственности привлекли должностное лицо.

«Народный контроль» добрался и до магазина «Белмаркет» на ул. Куйбышева, 46. Там блогеры выявили уже привычные для сферы торговли нарушения: отсутствие маркировки на выпечке, развакуумная и поврежденная упаковка, продукция не надлежащего качества.

— Центр гигиены и эпидемиологии Советского района с 3 по 4 ноября провел внеплановый мониторинг предприятия торговли «Белмаркет». Выявлены нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Вынесено предписание о приостановлении производства и реализации товаров, а также указание об изъятии из обращения пищевой продукции негарантированного качества, — пояснили специалисты.

