Bloomberg: Экспорт сырой нефти из России резко сократился 4.11.2025, 20:31

Из-за санкций США.

Морские поставки нефти из России резко сократились, поскольку последние санкции США заставили ключевых покупателей приостановить ее закупки. Причем часть вывозимой нефти не доставляется на НПЗ, а остается на танкерах, которые используются в качестве плавучих хранилищ, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные по отслеживанию судов.

За неделю по 2 ноября, после того как США ввели блокирующие санкции против «Роснефти» и «Лукойла», 26 танкеров приняли на борт в российских портах 21,11 млн баррелей, тогда как неделей раньше 34 судна загрузили 26,41 млн. В среднесуточном исчислении вывоз составил 3,02 млн баррелей, что на 20% ниже, чем неделей ранее (3,77 млн). 4-недельный показатель сократился на 190 000 баррелей в сутки до 3,58 млн, что стало самым большим падением с января 2024 года.

Нефтеперерабатывающие компании Индии, Китая и Турции, которые закупали в общей сложности около 95% российского сырья, приостановили поставки в ожидании прояснения ситуации или в некоторых случаях заказали партии нефти у менее крупных российских компаний, пока не включенных в санкционные списки. В результате России пришлось часть грузов оставить в море. С начала сентября, когда также стали действовать удвоенные Соединенными Штатами пошлины для Индии, количество российской нефти в танкерах выросло на 8% до более чем 380 млн баррелей. Этот объем превышает 100 дней экспорта.

В начале года в танкерах находилось около 340 млн баррелей.

Крупнейшая частная компания Индии, Reliance Industries, заявила, что будет соблюдать американские санкции; вместо российской нефти она в последнее время приобретала сырье на Ближнем Востоке, в США и Бразилии. Госкомпания Indian Oil Corp., крупнейшая в стране по нефтепереработке, не сделала ни одного заказа в России в течение недели после введения санкции против «Роснефти» и «Лукойла». Затем она приобрела пять партий дальневосточного сорта ESPO на 3,5 млн баррелей с поставкой в декабре у компаний, не подпадающих под западные санкции. Но одновременно Indian Oil организовала тендер на поставку в I квартале 24 млн баррелей из США, Канады, Бразилии и латиноамериканских стран. Обычно компания импортирует около 1,5 млн баррелей в сутки.

Осторожность стали проявлять и китайские компании. Государственные Sinopec и PetroChina отменили доставку части российских партий. По оценке Rystad Energy, китайские закупки могут сократиться на 45%, или примерно на 400 000 баррелей в сутки.

Торбьон Торнквист, гендиректор нефтетрейдера Gunvor, который договорился с «Лукойлом» о выкупе его международного бизнеса, правда, считает, что тем или иным образом России удастся частично восстановить поставки. «Никто не может сказать наверняка, но я бы сказал, что ценовая реакция и последствия для предложения будут относительно ограниченными», – сказал он Bloomberg на полях энергетической конференции в Абу-Даби.

Нефть Brent после объявления о санкциях подорожала лишь на несколько долларов и с тех пор ее цена колеблется на уровне $64-66 за баррель.

