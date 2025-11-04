закрыть
4 ноября 2025, вторник, 21:26
Сегодня состоятся девять матчей Лиги чемпионов

  • 4.11.2025, 20:37
Сегодня состоятся девять матчей Лиги чемпионов

«Ливерпуль» сыграет с «Реалом», «ПСЖ» примет «Баварию».

Сегодня, 4 ноября, состоятся девять матчей 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Charter97.org предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги чемпионов 4 ноября (время – минское):

20:45. «Наполи» (Италия) — «Айнтрахт» Франкфурт (Германия);

20:45. «Славия» Прага (Чехия) — «Арсенал» (Англия);

23:00. «Олимпиакос» (Греция) — ПСВ (Нидерланды);

23:00. «Тоттенхэм» (Англия) — «Копенгаген» (Дания);

23:00. «Ювентус» (Италия) — «Спортинг» (Португалия);

23:00. «Атлетико» Мадрид (Испания) — «Юнион» (Бельгия);

23:00. «Будё-Глимт» (Норвегия) — «Монако» (Монако);

23:00. «Ливерпуль» (Англия) — «Реал» Мадрид (Испания);

23:00. «ПСЖ» (Франция) — «Бавария» (Германия).

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдет на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

