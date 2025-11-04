Путин подписал закон о круглогодичном призыве в армию РФ 2 4.11.2025, 20:44

1,492

Подробности.

Диктатор России Владимир Путин подписал закон о введении круглогодичного призыва в армию. Согласно документу, который с 28 октября утвердила Госдума, а 29 октября — Совфед РФ, с 2026 года мероприятия по отбору в армию будут проходить с 1 января по 31 декабря, не только во время сезонных кампаний, как сейчас, сообщает The Moscow Times.

Отправлять новобранцев в российские войска будут по-прежнему — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря — во время весеннего и осеннего призыва. Однако призывные комиссии и врачебные комиссии в военкоматах будут работать круглый год.

Также закон устанавливает предельный срок явки в военкомат после размещения электронной повестки в реестре — 30 суток. Кроме того, если призывник потерял право на отсрочку или не получил повестку до начала сезонной отправки в войска, он обязан самостоятельно явиться в военкомат в течение двух недель с момента старта этого периода для сверки данных. При этом призывные комиссии могут принимать решение об отсрочке или освобождении от призыва заочно.

Закон устанавливает новые сроки подачи заявлений о замене военной службы альтернативной гражданской. Теперь призывнику нужно обращаться заранее — до 1 апреля в случае осеннего призыва и до 1 октября в случае весеннего призыва.

Авторы поправок — глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов — утверждают, что новые меры позволят «равномерно распределить нагрузку» на российские военкоматы и «повысить качество призыва». В реальности новый формат «означает постоянную активность военкоматов, что создает условия для непрерывного проведения облав, вручения повесток и давления на призывников в течение всего года», отмечал проект «Идите лесом».

