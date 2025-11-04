В Беларуси готовят «сюрприз» для водителей 4.11.2025, 21:22

3,158

Новшество планируют ввести с 1 января.

В Беларуси намерены повысить ставки транспортного налога. Новшество касается как физлиц, так и юрлиц. Это предусмотрено проектом изменений в Налоговый кодекс.

Сумма транспортного налога зависит от разрешенной максимальной массы, вместимости и прописана за одну единицу транспортного средства.

К примеру, за автомобиль с разрешенной максимальной массой до 1,5 тонны сейчас нужно платить 70 рублей в год, а намерены повысить до 75 рублей. Рост — на 7,1%.

Если сведений о разрешенной максимальной массе нет, налог рассчитывается в размере минимальной ставки для соответствующего типа транспортного средства.

