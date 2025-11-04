закрыть
4 ноября 2025, вторник, 22:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Умер советский и российский телеведущий Юрий Николаев

4
  • 4.11.2025, 21:25
  • 5,386
Умер советский и российский телеведущий Юрий Николаев

Он был известен по телепрограммам «Утренняя почта» и «Утренняя звезда».

Советский и российский телеведущий Юрий Николаев умер в возрасте 76 лет, сообщил артист балета Николай Цискаридзе в своем телеграм-канале.

«Юрий Николаев ушел на небеса. Совсем недавно мы в эфире «Сегодня вечером» вместе отмечали профессиональный юбилей Человека, который зажег так много звезд. И вот только что пришло известие, что его не стал. Как горько! Давайте вместе вспомним. Светлая память», — написал Цискаридзе.

По информации телеграм-канала Mash и телеканала РЕН ТВ, ведущему стало плохо дома утром 4 ноября, его доставили в больницу, где он и умер. Shot утверждает, что у Николаева было тяжелое заболевание легких.

Юрий Николаев начал карьеру на телевидении в 1973 году. Он в разное время работал ведущим развлекательных программ на российских федеральных каналах. Николаев наиболее известен по музыкальным телепрограммам «Утренняя почта», «Утренняя звезда» и «Достояние республики».

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Лукашенко сам сдал свою «шестерку»
Лукашенко сам сдал свою «шестерку» Евгений Афнагель
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого Ирина Халип
«Буревестник» над гнездом кукушки
«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип