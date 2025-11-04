Умер советский и российский телеведущий Юрий Николаев 4 4.11.2025, 21:25

5,386

Он был известен по телепрограммам «Утренняя почта» и «Утренняя звезда».

Советский и российский телеведущий Юрий Николаев умер в возрасте 76 лет, сообщил артист балета Николай Цискаридзе в своем телеграм-канале.

«Юрий Николаев ушел на небеса. Совсем недавно мы в эфире «Сегодня вечером» вместе отмечали профессиональный юбилей Человека, который зажег так много звезд. И вот только что пришло известие, что его не стал. Как горько! Давайте вместе вспомним. Светлая память», — написал Цискаридзе.

По информации телеграм-канала Mash и телеканала РЕН ТВ, ведущему стало плохо дома утром 4 ноября, его доставили в больницу, где он и умер. Shot утверждает, что у Николаева было тяжелое заболевание легких.

Юрий Николаев начал карьеру на телевидении в 1973 году. Он в разное время работал ведущим развлекательных программ на российских федеральных каналах. Николаев наиболее известен по музыкальным телепрограммам «Утренняя почта», «Утренняя звезда» и «Достояние республики».

