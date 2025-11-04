закрыть
4 ноября 2025, вторник, 22:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Роналду рассказал о своем отношении к Трампу

  • 4.11.2025, 21:41
Роналду рассказал о своем отношении к Трампу

Звездный футболист считает, что президент США «может изменить мир».

Футболист Криштиану Роналду на YouTube-канале журналиста Пирса Моргана заявил, что президент США Дональд Трамп может изменить мир.

«Он один из тех парней, которые могут изменить или помогут изменить мир», — сказал Роналду.

В минувшем сезоне Роналду отметился 35 забитыми мячами и четырьмя голевыми пасами в 41 матче за «Аль-Наср» во всех турнирах.

В текущем сезоне саудовский клуб возглавляет турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии, набрав 21 очко в семи встречах. Второе место занимает «Аль-Таавун», набравший 18 баллов.

Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию, с января 2023 года он является нападающим команды «Аль-Наср». Несмотря на то что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Лукашенко сам сдал свою «шестерку»
Лукашенко сам сдал свою «шестерку» Евгений Афнагель
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого Ирина Халип
«Буревестник» над гнездом кукушки
«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип