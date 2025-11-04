Что происходит в Покровске?
- 4.11.2025, 21:49
Украинские военные рассказали.
Украинские военные отбросили россиян из Покровска Донецкой области и создали логистический коридор для поставок в город пополнения в виде техники и дополнительного личного состава. Об этом 4 ноября в комментарии «Укринформу» сообщил спикер 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины Сергей Окишев.
«Основная же наша цель – еще больше подвинуть врага именно в северо-восточных окрестностях, что позволит нам разомкнуть вот это кольцо, чтобы противник потерял свой огневой контроль над нашей логистикой. Ну и, конечно, в таком случае мы начнем уже контролировать вражескую логистику», – подчеркнул Окишев.
Силы специальных операций ВСУ проводят разведку и уничтожают врага, который просачивается в город. Пресс-служба опубликовала видео с фрагментами работы одной из тактических групп 3-го полка ССО в Покровске по зачистке городской застройки от оккупантов.