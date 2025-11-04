закрыть
В Беларуси можно погулять по лабиринту реликтовых растений

  • 4.11.2025, 22:14
Фото: smartpress.by

Где он находится?

Деревня Белая Церковь в Витебской области примечательна не только руинами старинного храма конца XVI века. Неподалеку от памятника архитектуры находится усадьба Александра Жерносека «Тихий сад». Несколько лет назад инженер из Минска переехал жить на природу, чтобы развивать экологические проекты. А с 2018 года стал выращивает у себя на участке редкие реликтовые растения – гинкго билоба.

– Изначально я хотел посадить просто рощу гинкго. А потом подумал: почему бы ее не сделать лабиринтом? Для этого даже нашелся подходящий древний символ – бесконечный узел. Он известен еще со времен майя и означает связь всего живого, – рассказывает Александр Жерносек.

