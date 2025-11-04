закрыть
4 ноября 2025, вторник, 23:04
Назван лучший молодой футболист мира

  • 4.11.2025, 22:40
Назван лучший молодой футболист мира
Дезире Дуэ

Это не Ламин Ямаль.

20-летний французский вингер ПСЖ Дезире Дуэ получил награду Golden Boy лучшему молодому футболисту 2025 года.

Об этом сообщило издание Tuttosport, которое является организатором премии.

Golden Boy – ежегодная награда лучшему молодому футболисту (до 21 года) мира, которая вручается с 2003-го года.

Напомним, в сезоне 2024/25 Дезире Дуэ провел 61 матч на клубном уровне, отличившись 16 забитыми мячами и 16 голевыми передачами. Вместе с парижанами он выиграл чемпионат Франции, Кубок Франции и Лигу чемпионов.

В финальном поединке ЛЧ против «Интера» в Мюнхене Дуэ оформил дубль и ассист.

В прошлом году награду Golden Boy-2024 получил представитель «Барселоны» Ламин Ямаль.

