Украинец, которого обвиняют в подрыве «Северных потоков», объявил в Италии голодовку
- 4.11.2025, 22:52
Сергея Кузнецова содержат в тюрьме строгого режима.
Гражданин Украины Сергей Кузнецов, которого подозревают в участии в подрыве газопроводов «Северного потока», объявил голодовку в итальянской тюрьме.
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
По его словам, от адвоката стало известно, что Кузнецова содержат в тюрьме строгого режима без обеспечения надлежащих санитарных условий, доступа к диетическому питанию, информации и возможности контактов с семьей.
Лубинец подчеркнул, что такие обстоятельства неприемлемы и противоречат Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
«Хочу напомнить, что польский суд недавно оправдал другого гражданина Украины, которого обвиняли по аналогичным обстоятельствам по делу «Северных потоков». Это решение подтверждает отсутствие надлежащей доказательной базы в подобных обвинениях, и должно быть учтено судами других государств-членов ЕС», - отметил он.
Лубинец также сообщил, что он обратился к омбудсмену в Италии и региона Лацио Марино Фарделли с просьбой обеспечить соблюдение базовых прав и надлежащих условий содержания украинца.
Завтра представители украинского консульства и Офиса омбудсмена прибудут к месту содержания Кузнецова, чтобы проверить условия содержания, состояние здоровья и оказать необходимую поддержку.
«Украина всегда защищает своих граждан — независимо от того, где они находятся», - подчеркнул омбудсмен.