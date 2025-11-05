Зеленский поручил увеличить финансирование корпусов на фронте 5.11.2025, 4:21

Дроны в приоритете.

Дроны остаются главным приоритетом для украинской армии. Необходимо увеличить финансирование корпусов на ключевых направлениях.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения.

По его словам, во время встречи с командирами больше всего говорили о насущных потребностях на фронте, и прежде всего - о беспилотниках.

«Дронов должно быть больше. Всех типов дронов и независимости в производстве дронов и нашей собственной независимости и действительно надежных партнеров Украины», - подчеркнул Зеленский.

Он рассказал, что подразделения подали предложения по новым контрактам на обеспечение армии, которые сейчас разрабатываются и станут основой профессиональной силы обороны. Кроме того, командиры отметили необходимость совершенствования процедур в армии.

Президент также подчеркнул, что прямое финансирование для бригад дало положительный результат - подразделения могут самостоятельно покупать и производить необходимое.

«Я благодарю всех умельцев, которые работают на нашу армию», - сказал он.

Зеленский поручил увеличить финансирование корпусов на ключевых направлениях и сообщил, что этот вопрос уже обсудил с командованием. По его словам, часть процессов в производстве и взаимодействии между ВСУ и Нацгвардией еще необходимо унифицировать.

«Больше всего денег идет на дроны, на компоненты - и это правильно. Ищем все пути, чтобы увеличить нашу способность достигать результатов», - подчеркнул он.

По его словам, ключевая задача - увеличение экипажей беспилотников и объемов поставок соответствующих систем.

