Украина и Азербайджан обсуждают долгосрочный контракт по поставкам газа 5.11.2025, 6:11

Подробности.

Украина ведет переговоры с Азербайджаном о заключении долгосрочного контракта на поставку газа по Трансбалканскому коридору.

Об этом заявил посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев в интервью Report.

«Мы ведем переговоры по этому вопросу и стремимся к более тесному сотрудничеству в энергетическом секторе между нашими странами», - отметил Гусев.

По его словам, между двумя странами был заключен первый контракт на поставку азербайджанского газа по Трансбалканскому коридору.

«Мы надеемся на дальнейшие шаги в развитии сотрудничества в сферах энергетики, двусторонней торговли, гуманитарной сферы, образования. Мы понимаем, что у нас есть общие интересы в области энергетической независимости и энергоэффективности в регионе Центральной и Восточной Европы, что также будет очень интересно для Азербайджана», - подчеркнул посол.

Гусев также поблагодарил Азербайджан за предоставление Украине гуманитарной помощи.

«Мы очень ценим поддержку Азербайджана в виде гуманитарной помощи и поставки электрооборудования, в котором мы так нуждаемся, и надеемся на продолжение этого сотрудничества», - отметил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com