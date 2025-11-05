Украина и Азербайджан обсуждают долгосрочный контракт по поставкам газа
- 5.11.2025, 6:11
Подробности.
Украина ведет переговоры с Азербайджаном о заключении долгосрочного контракта на поставку газа по Трансбалканскому коридору.
Об этом заявил посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев в интервью Report.
«Мы ведем переговоры по этому вопросу и стремимся к более тесному сотрудничеству в энергетическом секторе между нашими странами», - отметил Гусев.
По его словам, между двумя странами был заключен первый контракт на поставку азербайджанского газа по Трансбалканскому коридору.
«Мы надеемся на дальнейшие шаги в развитии сотрудничества в сферах энергетики, двусторонней торговли, гуманитарной сферы, образования. Мы понимаем, что у нас есть общие интересы в области энергетической независимости и энергоэффективности в регионе Центральной и Восточной Европы, что также будет очень интересно для Азербайджана», - подчеркнул посол.
Гусев также поблагодарил Азербайджан за предоставление Украине гуманитарной помощи.
«Мы очень ценим поддержку Азербайджана в виде гуманитарной помощи и поставки электрооборудования, в котором мы так нуждаемся, и надеемся на продолжение этого сотрудничества», - отметил он.