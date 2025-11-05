В США грузовой самолет UPS взорвался возле аэропорта 5.11.2025, 8:07

Фото: Brad Harvey via AP

Есть погибшие.

В США во время взлета из аэропорта Луисвилля (штат Кентукки) разбился грузовой самолет UPS. Взрыв вызвал масштабный пожар, есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает АР.

По меньшей мере три человека погибли и 11 получили ранения в результате аварии большого грузового самолета компании UPS, который взорвался во время взлета из международного аэропорта Луисвилля имени Мухаммеда Али.

В Федеральном управлении гражданской авиации (FAA) сообщили, что самолет разбился около 17:15 по местному времени, вылетая из Международного аэропорта Мухаммеда Али в Луисвилле в Гонолулу.

По словам губернатора Кентукки Энди Бешира, количество жертв может возрасти, ведь спасатели еще не завершили поисковые работы.

«Мы знаем, что есть пострадавшие. Пока не можем подтвердить точное количество погибших, но просим всех молиться за тех, кого коснулась эта трагедия», - сказал он.

На видео, которое распространили очевидцы, видно пламя на левом крыле, когда грузовой самолет McDonnell Douglas MD-11, направлявшийся в Гонолулу, начал взлет с главной полосы аэропорта.

По данным FAA, после отрыва от земли в левом крыле самолета вспыхнул пожар, а уже через несколько секунд судно взорвалось в огромный огненный шар. На видео также видны части измельченной крыши здания у конца взлетно-посадочной полосы.

Мэр Луисвилля Крейг Гринберг в комментарии местному телеканалу WLKY-TV отметил, что топливо, которым был заправлен самолет, несет «серьезную опасность».

Сейчас на месте ЧП работают десятки пожарных и полицейских подразделений, которые из-за риска возгорания вынуждены были действовать из укрытий.

Власти объявили режим «укрытия на месте» для всех районов к северу от аэропорта вплоть до реки Огайо. Еще бы, Луисвилльский аэропорт расположен всего в 10 минутах езды от центра города, вблизи жилых кварталов, музеев и парка водных развлечений.

Самолет, потерпевший крушение, был изготовлен в 1991 году и принадлежал компании UPS, которая имеет в Луисвилле свой крупнейший логистический хаб. Здесь работают тысячи сотрудников, осуществляется более 300 ежедневных рейсов, а мощность сортировки составляет более 400 тысяч посылок в час.

Расследование причин катастрофы продолжается. Федеральная авиационная администрация (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) направили свои комиссии на место трагедии.

