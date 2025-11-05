Биткоин стоит меньше 100 тысяч долларов 5.11.2025, 8:09

Рынок криптовалют в просадке.

Падение биткоина ниже отметки в 100 тысяч долларов вызвало цепную реакцию на фондовом рынке и отразилось на стоимости акций компаний, занимающихся майнингом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию сервиса Finance.yahoo.

Согласно данным криптобиржи Binance, биткойн временно подешевел до 99 908 долларов, после чего восстановился до 101 400 долларов. Это первое снижение ниже психологической отметки с 23 июня 2025 года.

Рынок продолжает движение по нисходящему тренду, начавшемуся после обвала 10 октября, когда около 19 миллиардов долларов было выведено из криптоиндустрии.

Реакция фондового рынка и майнеров

Падение биткойна отразилось на котировках компаний, связанных с майнингом. Большинство тиков упали на несколько процентов, несмотря на ранее зафиксированные высокие прибыли.

Инвесторы фиксируют убытки, а общий интерес к криптосектору временно снижается на фоне высокой волатильности.

Исключения на рынке

Акции компании IREN, которая ранее занималась майнингом, а сейчас развивает направление искусственного интеллекта, остались в плюсе — рост составил почти 1%.

Это произошло после объявления о новой аренде дата-центра в Западном Техасе в партнерстве с Microsoft.

Сделка укрепила позиции компании и стала положительным сигналом для инвесторов, ориентирующихся на развитие AI-инфраструктуры.

Рынок AI-инфраструктуры и ETF

Компании, совмещающие майнинг и искусственный интеллект, переживают переоценку с начала 2025 года.

ETF VanEck NODE, отслеживающий фирмы, работающие с инфраструктурой AI, вырос на 74% с момента создания в мае 2025 года.

ETF CoinShares WGMI, который отражает динамику акций майнинговых компаний, показал рост на 166% за тот же период.

Это демонстрирует смещение интереса инвесторов от классического майнинга в сторону технологий искусственного интеллекта.

Биткойн продолжает оставаться под давлением, а крипторынок — в состоянии коррекции.

При этом компании, вовлеченные в развитие AI-инфраструктуры, удерживают рост, что может указывать на изменение фокуса инвесторов в технологическом секторе.

