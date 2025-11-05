Cемьи индийцев, пропавших на войне РФ против Украины, вышли на протест в Дели 1 5.11.2025, 8:20

Их родственников обманом завербовали в российскую армию.

Семьи индийцев, которых обманом завербовали и отправили воевать за Россию на фронт против Украины, собрались в Дели. Они требуют вернуть своих родных домой и наказать организаторов вербовки.

Об этом сообщает Firstpost.

В Дели на площади Джантар Мантар собрались десятки семей из разных штатов Индии - Харьяны, Теланганы и других регионов. Они умоляют правительство вернуть их сыновей, братьев и мужей, которых обманом заставили воевать на стороне России в ее войне против Украины.

По свидетельствам родственников, молодых мужчин вербовали через агентов, которые обещали легальную работу охранников или работников складов с высокой зарплатой и проживанием. Но вместо этого их под давлением заставили подписать контракты на русском языке и отправили на передовую с минимальной подготовкой.

История Сону Кумара

Сону Кумар из Хисару, штат Харьяна, прибыл в Россию по студенческой визе. Агенты пообещали ему безопасную работу, поэтому он остался.

Последнее сообщение Сону родные получили 3 сентября: «Меня отправляют на передовую. Скоро заберут телефон».

Через две недели семье пришла телеграмма от российских властей - Сону погиб. Его тело вернули домой в сожженном состоянии. Вместе с останками прислали российскую военную форму и флаг.

Родные спрашивают: «Он не был солдатом. Почему его отправили на войну?».

Судьба Амана Пунии

Еще один житель Хисару, 23-летний Аман Пуния, также был завербован.

Последний раз он вышел на связь 15 октября: «Меня отправляют на фронт. Я в серьезной опасности».

После 15 дней минимальной подготовки его бросили в зону боевых действий. Семья получила фото, где Аман ранен. Сейчас он считается пропавшим без вести.

Его брат сказал: «Мы просто хотим справедливости. Наши ребята поехали работать, а не умирать в чужой войне».

История Мохаммеда Ахмеда

37-летний Мохаммед Ахмед из Хайдарабада уехал в Россию после обещаний работы в строительстве. Но вместо этого его вывезли в отдаленный тренировочный лагерь и выдали оружие.

Он пытался сбежать, выпрыгнув из военной машины, и сломал ногу. Но даже после этого его заставили воевать.

Его племянница плачет: «Он кормилец семьи. Его жена не выдерживает стресса. Мы просто хотим, чтобы он вернулся живым».

Индия обратилась к России

Индийский МИД заявил, что требует от Москвы прекратить вербовку индийцев в российскую армию.

Премьер-министр Нарендра Моди поднимал этот вопрос лично в переговорах с Владимиром Путиным.

Однако конкретных гарантий по возвращению мужчин пока нет.

Сотни семей в Индии остаются в неизвестности - их родственники:

погибли,

пропали без вести,

или находятся на фронте под принуждением.

Они призывают правительство и международные организации: «Верните наших детей домой».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com