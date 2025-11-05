закрыть
5 ноября 2025, среда, 8:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Дроны поразили энергетический узел, от которого зависит Москва

1
  • 5.11.2025, 8:32
  • 2,238
Дроны поразили энергетический узел, от которого зависит Москва

Опубликовано видео удара.

В ночь на 5 ноября ударные беспилотники атаковали электроподстанцию «Владимирская», расположенную недалеко от областного центра российского региона — города Владимир.

Мощность этой подстанции составляет 750 кВ, отметили в телеграм-канале «Exilenova+», который обнародовал видео с моментом прилета по подстанции.

«Во Владимире снова была успешно атакована ПС на 750 кВ. Систематически продолжаются удары по линиям, от которых зависит Москва», — говорится в сообщении.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подтвердил удар по энергетическому объекту в регионе.

«Беспилотниками атакована энергетическая инфраструктура в пригороде Владимира. Специалисты работают на месте. С наступлением светлого времени суток начнется ликвидация последствий. Просьба сохранять спокойствие. Все системы жизнеобеспечения работают в нормальном режиме», — написал Авдеев.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала поражение подстанции «Владимирская».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Лукашенко сам сдал свою «шестерку»
Лукашенко сам сдал свою «шестерку» Евгений Афнагель
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого Ирина Халип
«Буревестник» над гнездом кукушки
«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип