Предчувствие гражданской войны в России Телеграм-канал «Запретное мнение»

5.11.2025, 8:38

Все ждут дальнейшего ослабления центра, чтобы устроить новый глобальный передел.

В РФ отметили «День народного единства». Празднования прошли скромно и исключительно ради соблюдения всех формальностей.

При этом акцент, как не трудно было догадаться, был сделан на теме «сплочения народа перед лицом общего врага».

Милитаристские плакаты на улицах, очередная порция угроз от представителей путинского режима и победобесие — какой бы праздник сейчас не отмечался в РФ, атрибуты его неизменны.

«Мы, народ, конечно, все вместе и едины, но ты ползи в окопы воевать за наши дворцы и яхты, а мы пока в личные бункеры бильярдные столы завезем, да запасы элитных алкогольных напитков сделаем».

«День народного единства» всегда был искусственным праздником, который существовал лишь для того, чтобы у новейшей эпохи имелся собственный красный день календаря.

Сейчас же население разобщено, как никогда. Оно разбито на множество враждующих друг с другом лагерей.

«Рассерженные патриоты», «верные охранители», «БСБ-оппозиция», «миротворцы», «ничего не понимающая народная масса»…

Ненависть и страх стали главенствующими чувствами. Все ждут дальнейшего ослабления Центра, чтобы устроить новый глобальный передел, на фоне которого 90-е покажутся не такими и «лихими».

Гражданская война уже в умах и не выглядит чем-то невероятным. Накачка людей милитаристской пропагандой лишь приближает ее физическое воплощение.

«День народной разобщенности» более точно отразил бы происходящие сейчас в стране процессы.

