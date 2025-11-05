Белоруска показала, как питалась на пять рублей в сутки
- 5.11.2025, 8:42
Насыщение двумя сосисками.
Можно ли питаться в Беларуси на пять рублей в день? Конечно, можно — если очень хочется, или если вас окружили обстоятельства непреодолимой силы, или если вы школьник в возрасте 6−10 лет. Свой вариант меню на скромную сумму недавно показала в TikTok белоруска — на фоне «взлета» своего видео об обеде за рубль.
Гомельчанка Анна закупалась в местном магазине «Два гуся» — взяла пакет овсянки за 45 копеек, две сосиски за 67 копеек и лапшу за 85 копеек. В процессе добавила яблоко (52 копейки), мармелад (39 копеек), сырок (69 копеек), молоко (62 копейки) и кофе (45 копеек), а еще картошку (32 копейки). Общий чек вышел на 4,96 рубля.
Завтрак девушки состоял из овсянки, кофе и сырка. Обед — из сосиски с пюре. Перекус представлял собой яблоко и жевательный мармелад. На ужин была лапша с сосиской.
@anechkka_aa
Питаюсь целый день на 5р или 1.69$!🫢♬ Funky Lo-fi Vides (P-funk Jazz) - Gazelle
Ролик о пятирублевом меню почти за неделю посмотрели около 57 тысяч раз, оставили несколько десятков комментариев, среди них популярны такие:
«Для одной нормально, бюджетно, не спорю. А если семья, то это не очень, я считаю…»
«Есть ощущение, что выгоднее было взять обычную, большую пачку овсянки за 90 копеек, чем один пакетик за 45».
«Один день можно, а постоянно — желудок спасибо не скажет».
«Неплохо и бюджетно».