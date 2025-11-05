закрыть
5 ноября 2025, среда, 10:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Вульгарная Захарова

6
  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 5.11.2025, 8:46
  • 6,898
Вульгарная Захарова
Мария Захарова

Брякнула, словно сухой воблой к пиву об стол.

Вчера «дипломат» Захарова, комментируя обрушение башни XII века Конти в Риме, в результате чего один человек погиб и несколько пострадали, и имея в виду поддержку Италией Украины, брякнула, словно сухой воблой к пиву об стол:

«Пока итальянское правительство будет бессмысленно тратить деньги своих налогоплательщиков, Италия рухнет вся: от экономики до башен»

Заменить слово «Италия» на «Россия», а «башен» на «потолки в школах» и можно адресовать Путину и его правительству, имея в виду то, что они устроили сначала в марте 2014-го года, а затем 24 февраля. То есть, Захарова, с такими речами к Лаврову в кабинет, а он пусть передаст дальше – любителю «движухи», от придонного «дипломатического» населения.

Сегодня МИД Италии отреагировал на Захарову, опьянённую приступом «патриотизма» в преддверие праздника 4 ноября.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни назвал слова Захаровой «мягко говоря, вульгарными». Он сказал, что подобные заявления «постыдны, неприемлемы в цивилизованной стране … Когда происходит трагедия, нельзя спекулировать на оставшихся под завалами людях и на пострадавших рабочих».

Синьор Таяни, как видно, человек вежливый и тактичный. Но что этой Захаровой до «оставшихся под завалами людей» в Италии? Что до правил, приличий цивилизованной страны, нашей далёкой уже новой России, стремившейся когда-то стать правовым, мирным государством? Захарова скоро четыре года ворочается среди куда большей по масштабам трагедии, соучастницей которой является. И ничего. Задубела.

Телеграм-канал «СерпомПо»

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Лукашенко сам сдал свою «шестерку»
Лукашенко сам сдал свою «шестерку» Евгений Афнагель
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого Ирина Халип
«Буревестник» над гнездом кукушки
«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип