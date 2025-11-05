Вульгарная Захарова 6 Телеграм-канал «СерпомПо»

5.11.2025, 8:46

Мария Захарова

Брякнула, словно сухой воблой к пиву об стол.

Вчера «дипломат» Захарова, комментируя обрушение башни XII века Конти в Риме, в результате чего один человек погиб и несколько пострадали, и имея в виду поддержку Италией Украины, брякнула, словно сухой воблой к пиву об стол:

«Пока итальянское правительство будет бессмысленно тратить деньги своих налогоплательщиков, Италия рухнет вся: от экономики до башен»

Заменить слово «Италия» на «Россия», а «башен» на «потолки в школах» и можно адресовать Путину и его правительству, имея в виду то, что они устроили сначала в марте 2014-го года, а затем 24 февраля. То есть, Захарова, с такими речами к Лаврову в кабинет, а он пусть передаст дальше – любителю «движухи», от придонного «дипломатического» населения.

Сегодня МИД Италии отреагировал на Захарову, опьянённую приступом «патриотизма» в преддверие праздника 4 ноября.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни назвал слова Захаровой «мягко говоря, вульгарными». Он сказал, что подобные заявления «постыдны, неприемлемы в цивилизованной стране … Когда происходит трагедия, нельзя спекулировать на оставшихся под завалами людях и на пострадавших рабочих».

Синьор Таяни, как видно, человек вежливый и тактичный. Но что этой Захаровой до «оставшихся под завалами людей» в Италии? Что до правил, приличий цивилизованной страны, нашей далёкой уже новой России, стремившейся когда-то стать правовым, мирным государством? Захарова скоро четыре года ворочается среди куда большей по масштабам трагедии, соучастницей которой является. И ничего. Задубела.

