США готовят военную операцию против друга Лукашенко 3 5.11.2025, 9:07

У Трампа на столе три сценария.

Администрация президента США Дональда Трампа разработала ряд агрессивных сценариев для свержения друга белорусского диктатора, президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Военные планы включают авиаудары, операции спецназа для его захвата или ликвидации.

Как пишет The New York Times со ссылкой на американских чиновников, Трамп еще не принял окончательного решения. Его ключевые советники настаивают на силовом сценарии, а Министерство юстиции работает над созданием юридического обоснования, которое позволит действовать в обход Конгресса.

Ключевыми сторонниками военного вмешательства являются госсекретарь Марко Рубио (который также исполняет обязанности советника по национальной безопасности) и заместитель главы администрации Трампа Стивен Миллер. Они считают, что свержение венесуэльского лидера является приоритетной задачей.

Сам Трамп до сих пор колеблется, опасаясь, что операция может провалиться и превратиться в «позорное поражение». Однако его главной мотивацией является потенциальная выгода для США, а именно - получение контроля над огромными нефтяными запасами Венесуэлы, которые являются крупнейшими в мире.

Подготовка к возможной военной операции уже ведется

С конца августа США последовательно наращивают военное присутствие в Карибском бассейне. В регионе уже находится около 10 тысяч американских военнослужащих.

Ожидается, что в середине месяца туда прибудет самый новый и самый большой авианосец США Gerald R. Ford с 5 тысячами моряков и более 75 самолетами на борту.

Окончательное решение Трамп, вероятно, примет после прибытия авианосца.

На столе у Трампа лежат три варианта военных действий

Первый сценарий предусматривает нанесение авиаударов по военным объектам и лояльным Мадуро подразделениям, с целью спровоцировать его на побег и сделать уязвимым для захвата.

Критики такого подхода предупреждают, что он может иметь противоположный эффект – сплотить поддержку вокруг лидера, находящегося в затруднительном положении.

Второй сценарий - более рискованный. Он предполагает привлечение элитных спецподразделений, таких как Delta Force (одно из самых засекреченных подразделений первого уровня секретности сил специальных операций Вооруженных сил США) или элитную команду «морских котиков» (SEAL Team Six), для прямого захвата или ликвидации Мадуро.

Третий сценарий - самый сложный и масштабный. Он предусматривает высадку американских спецназовцев с целью взятия под контроль аэродромов, нефтяных месторождений и другой критической инфраструктуры страны.

Эти два варианта сопровождаются значительно более высоким риском для жизни спецназовцев и гражданского населения.

Белый дом ищет лазейку, чтобы обойти Конгресс

Администрация Трампа ищет юридическую лазейку, чтобы обойти давние законодательные запреты США на убийство иностранных лидеров и действовать без официального разрешения Конгресса.

Министерство юстиции разрабатывает доктрину, согласно которой Мадуро и его окружение будут признаны центральными фигурами наркотеррористической группировки Cartel de los Soles. Такое определение, по мнению юристов администрации, делает Мадуро легитимной военной целью.

