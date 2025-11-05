Солигорский «Шахтер» продает командный автобус на аукционе 1 5.11.2025, 9:20

Футбольный клуб признали банкротом.

Солигорский «Шахтер», признанный банкротом, продает клубный автобус на аукционе. Электронные торги пройдут 20 ноября. Объявление о продаже появилось на auto.kufar.by.

Аукцион проводит ЗАО «БелБанкротАукцион». Автобус марки SETRA S516, 2016 года выпуска. Минимальная цена, за которую готовы продать транспорт — 261 200 рублей.

Напомним, Экономический суд Минской области 6 октября признал солигорский футбольный клуб «Шахтер» банкротом. В отношении юрлица открыто ликвидационное производство.

Как следует из документов, общий размер кредиторской задолженности ЗАО «Футбольный клуб «Шахтер» составил 16 770 045,18 рубля. При этом активы клуба оценены в сумму 10 957 728,98 рубля.

«Шахтер» — один из самых известных и титулованных клубов Беларуси, в последние десятилетия постоянно боровшийся за чемпионство страны — и трижды его завоевывавший (в 2005, 2020 и 2021 годах). Еще шесть раз он становился серебряным призером и восемь раз занимал третье место. Команда трижды брала Кубок Беларуси и дважды — Суперкубок.

Еще относительно недавно — осенью 2022 года — «Шахтер» стал чемпионом Беларуси в третий раз подряд (и в четвертый в целом). Второе место занял минский «Энергетик-БГУ», третье — борисовский БАТЭ, опередивший по дополнительным показателям минское «Динамо». Пятую позицию тогда заняла «Ислочь». Но в мае 2023 года стало известно, что команду из Солигорска лишили золотых медалей чемпионата Беларуси — 2022, а «Энергетик-БГУ» — серебряных. При этом командам не позволили участвовать в еврокубках летом 2023-го и лишили очков.

В своем решении федерация футбола опиралась на сведения Следственного комитета о том, что «руководством «Шахтера» были организованы договорные матчи, а также осуществлялось неправомерное финансовое стимулирование команд высшей лиги». В связи с резонансным делом силовики задерживали бывшего спортивного директора «горняков» Владимира Нидергауса, которого приговорили к штрафу в 5000 базовых величин (185 000 рублей), и экс-директора «Шахтера» Александра Марченко, с которого позже сняли обвинения.

А в мае 2024 года дисциплинарные меры на солигорский клуб наложил УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций). Причиной стала просроченная кредиторская задолженность. «Шахтер» оштрафовали на миллион евро и на год отстранили от еврокубков.

В феврале этого года о финансовой ситуации с «Шахтером» высказывался глава Белорусской федерации футбола Николай Шерстнев: «Решаются какие-то определенные вопросы будущего клуба. Есть проблемы, это не секрет, огромнейшая задолженность. Какие решения примет руководство? Да, они согласовывают сегодня с нами определенные варианты, мы их ищем».

В феврале также обсуждалось, будет ли команда выступать в нынешнем сезоне в Первой лиге. Однако в итоге этого клуба не оказалось в числе участников турнира. В марте стало известно, что в городе калийщиков создали новую футбольную команду — «Солигорск», в которую попали некоторые игроки из «молодежки» «Шахтера» и другого местного клуба «Партизан» (последний прекратил существование).

