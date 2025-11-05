«Получишь зарплату — а через четыре дня денег нет» 5.11.2025, 9:39

Белорусы рассказали о своем уровне жизни.

Белорусы внутри страны рассказали «Салідарнасці» о своем уровне жизни — сколько зарабатывают, на что тратят и удается ли откладывать. Все имена собеседников изменены.

Юлия, 20 лет. «Любой досуг планируем за месяц»

— Я живу с бабушкой и тетей. Спасибо семье, что хотя бы вопрос жилья у меня закрыт. Работаю бариста, в среднем выходит около 1,5 тысяч рублей. Половина из них уходит на еду.

Откладывать так, чтобы у меня были накопленные деньги, не выходит. Если откладываю, то на вещи вроде зимней куртки. Раньше часто одалживала деньги. Например, зарплата в пятницу, но в понедельник у меня закончился шампунь. Сейчас на такие случаи есть 100-200 рублей в запасе. Их же трачу, если зарплату задерживают.

На развлечения уходит 100-150 рублей в месяц — это примерно две встречи в кафе или баре. Иногда также хожу в бассейн. Любой досуг мы с друзьями планируем: например, договариваемся, что через месяц идем в бар и тратим там 100 рублей.

По наблюдениям — молодежь сейчас старается учиться финансовой грамотности. А старшему поколению реально не хватает денег. Особенно тяжело сейчас всем со здоровьем — платные приемы у врача, как и лекарства, очень дорогие. На это всегда надо откладывать.

Ксения, 26 лет. «Для комфортной жизни в Гродно надо получать 3500-4000 рублей на одного»

— Я недавно переехала, поэтому расходы соответствующие. Когда начинала искать работу в Гродно, думала, что получать 2000-2500 рублей, имея свое жилье — это роскошный максимум.

Сейчас, помимо основной работы, беру дополнительные проекты — в месяц выходит плюс-минус 3000 рублей. И я ухожу в ноль. Большую часть денег трачу на ремонт и обучение — пошла в автошколу и на повышение квалификации. Когда закончу ремонт, подрабатывать перестану — мой ежемесячный доход будет около 2200 рублей.

Из обязательных расходов у меня коммуналка и оплата телефона — это около 200 рублей, а также еда — около 800 рублей. Остальное будет уходить на абонемент в бассейн, одежду по необходимости и досуг вроде похода в театр. Плюс обучение и косметика. Откладывать с этих денег, думаю, не получится.

Считаю, что для комфортной жизни в Гродно надо получать 3500-4000 рублей на одного, имея свое жилье. Выходит, мой «роскошный максимум» за пять месяцев увеличился вдвое. Но и цены за это время выросли в геометрической прогрессии.

Если говорить по наблюдениям, то моя семья — средний класс. На ногах стоят вполне уверенно, хотя расходы на продукты в последнее время стараются сокращать. При этом раньше покупали все, что хотелось. Вот бабушке денег не хватает, у нее только пенсия.

На путешествия никто из нас не откладывает, сначала хотим закрыть потребность в ремонте. Да и выехать сейчас сложно.

Анастасия, 32 года. «Захотели мини-трактор в деревню — купили»

— Начиная с осени прошлого года мы жили на зарплату мужа — это около 1300 евро (около 4400 рублей). У нас нет детей, но есть кошка и машина. Денег в целом хватало, но, бывало, приходилось думать брать что-то или нет. Записывали кошку к ветеринару только на первые две недели после зарплаты, поскольку никогда не знаешь, сколько отдашь денег.

При этом мы старались откладывать деньги на поездки и подарки родственникам на дни рождения.

Сейчас я нашла работу, но зарплату еще не получала. Сначала хочу покрыть личные потребности, которые до этого не могла позволить, а потом откладывать на путешествие.

За последние пять лет наш доход вырос, но и потребности тоже, так что всегда ощущалась какая-то сложность: рассрочки на технику, оплата обучающих курсов.

У наших родителей ситуация разнится. Мои хорошо зарабатывают. Захотели мини-трактор в деревню — купили. В следующем месяце еще что-то купят. Плюс оплачивают учебу сестры.

Свекровь зарабатывает меньше 1000 рублей, свекр побольше. Но они умеют копить. Несколько лет подряд ездят в санаторий на 7-10 дней с поддержкой профкома, плюс сами доплачивают.

Надежда, 52 года. «Очень спасает карта рассрочки «Халва»

— Основная часть расходов — это продукты. Они неуклонно растут в цене. В рестораны мы вообще не ходим, машины тоже нет. Дети выросли, денег не просят. Дочке платим за обучение, но здесь нам просто повезло — сдаем квартиру, которая досталась по наследству.

Окультуриваться сейчас дорого — за год в три раза выросли цены на балет.

На отдых иногда ездим. В прошлом году это была Турция, но в этом цена уже неподъемная, не поехали.

Вещи тоже стараемся реже покупать, ибо шопинг все менее доступный, особенно в магазинах вроде Zara и Mango.

Касаемо окружения — есть знакомые, которые зарабатывают значительно меньше меня, есть те, кто значительно больше. Люди, которые немного зарабатывают, умудряются откладывать, но какой ценой. Они едят плохую еду, никуда не ходят, не выезжают, гардероб обновляют в секонд-хенде на Ждановичах, а дети не получают высшее образование.

Они откладывают на старость. У меня накоплений нет. Может, пожалею в старости, но держать себя в черном теле не могу.

Другая категория знакомых — те, кто не нуждаются в деньгах. Покупают себе разные дорогие вещи, потом теряют интерес, покупают снова. Заметила, что эмоций у них особо нет. Так что даже не знаю, кому тут лучше.

Возвращаясь к себе, скажу, что зарплаты в 3600, как говорят в статистике, в нашей семье нет. Я не могу купить все продукты, которые хочу. Тот же лосось, фисташки. При этом заметила, что в магазине у каждого второго в тележке есть алкоголь. У кого-то подороже, у кого-то подешевле. Люди много пьют.

Еще отмечу, что очень спасает карта рассрочки «Халва». Когда у нас был капитальный ремонт, то покупала технику, кастрюли, сковородки, бокалы. Иногда лучше что-то подороже взять, но в рассрочку — дольше прослужит. А так в месяц 10 рублей платишь, это вообще незаметно.

Инга, 43 года. «От зарплаты до зарплаты»

— Я бы сказала, что и моя семья, и семьи в окружении – живем от зарплаты до зарплаты. Бывает и вовсе: получишь зарплату, а через четыре дня денег нет. У нас с мужем на двоих в месяц выходит около трех тысяч рублей. Самая большая часть расходов — это еда. Потом идут вещи.

Одеваемся в основном на рынке, в магазинах масс-маркет или заказываем на Wildberries.

Также каждые три недели я делаю покрытие гелем на руках и раз в месяц педикюр без покрытия — это примерно 100 рублей.

В кубышку стараемся периодически откладывать, но эти деньги там долго не лежат. Причем тратим их не на какие-то важные вещи, а просто на жизнь, когда зарплаты не хватает.

Отдыхать в теплые страны не ездим вообще. Раз в год-полтора можем выехать в Польшу или Литву, раз в год в какой-то белорусский город.

Коллеги, по наблюдениям, живут также. Особенно не хватает тем, у кого есть дети или кредиты.

