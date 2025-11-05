«Лукашенко признал, что у него все перестает работать»1
Система дала глобальный сбой.
Все чаще появляется информация о том, что сторонников Лукашенко судят по «политическим» статьям, пишет в статье для «Радыё Свабода» политолог Валерий Карбалевич:
«Вот последний пример: Иван Юрский из Нарочи, убежденный сторонник белорусской власти и «русского мира», осужден за «возбуждение вражды».
Это подтверждает известную закономерность: любая диктатура пожирает своих адептов».
Политолог отмечает, что Беларусь находится на этапе перехода от авторитарного режима к тоталитарному, но у Лукашенко возникли серьезные проблемы с его «моделью»:
«Одно из отличий заключается в том, что в авторитарной системе, как правило, преобладает логика политической демобилизации. Режим опирается на апатию, деполитизацию и аполитичность большинства граждан.
А при тоталитаризме, наоборот, работает механизм мобилизации, здесь нельзя стоять в стороне, играть в равнодушие — нужна демонстративная лояльность…
Однако проблема нынешней власти в том, что у нас тоталитарное государство, а не тоталитарное общество. Только в системе образования мобилизационный процесс идет более-менее успешно, реализуется план по превращению школ в военно-патриотические клубы. Однако большой вопрос, успеет ли существующая система завершить свою работу к моменту ухода Лукашенко…
Недавняя встреча в Витебске показала, что система постепенно перестает работать. Сам Лукашенко это, по сути, признал».