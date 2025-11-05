закрыть
5 ноября 2025, среда, 10:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Лукашенко признал, что у него все перестает работать»

1
  • 5.11.2025, 9:52
  • 3,032
«Лукашенко признал, что у него все перестает работать»

Система дала глобальный сбой.

Все чаще появляется информация о том, что сторонников Лукашенко судят по «политическим» статьям, пишет в статье для «Радыё Свабода» политолог Валерий Карбалевич:

«Вот последний пример: Иван Юрский из Нарочи, убежденный сторонник белорусской власти и «русского мира», осужден за «возбуждение вражды».

Это подтверждает известную закономерность: любая диктатура пожирает своих адептов».

Политолог отмечает, что Беларусь находится на этапе перехода от авторитарного режима к тоталитарному, но у Лукашенко возникли серьезные проблемы с его «моделью»:

«Одно из отличий заключается в том, что в авторитарной системе, как правило, преобладает логика политической демобилизации. Режим опирается на апатию, деполитизацию и аполитичность большинства граждан.

А при тоталитаризме, наоборот, работает механизм мобилизации, здесь нельзя стоять в стороне, играть в равнодушие — нужна демонстративная лояльность…

Однако проблема нынешней власти в том, что у нас тоталитарное государство, а не тоталитарное общество. Только в системе образования мобилизационный процесс идет более-менее успешно, реализуется план по превращению школ в военно-патриотические клубы. Однако большой вопрос, успеет ли существующая система завершить свою работу к моменту ухода Лукашенко…

Недавняя встреча в Витебске показала, что система постепенно перестает работать. Сам Лукашенко это, по сути, признал».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Лукашенко сам сдал свою «шестерку»
Лукашенко сам сдал свою «шестерку» Евгений Афнагель
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого Ирина Халип
«Буревестник» над гнездом кукушки
«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип