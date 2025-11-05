закрыть
В Беларуси придумали налоговые новшества для тех, у кого есть автомобили, квартиры и земельные участки

2
  • 5.11.2025, 10:29
  • 4,620
Фото: onliner

В Налоговый кодекс вносятся изменения.

В Беларуси намерены ввести несколько новшеств в имущественные налоги, сообщили в «палатке». Речь о сборах за транспорт, недвижимость и землю. Это предусмотрено проектом изменений в Налоговый кодекс, пишет «Зеркало».

Правительство внесло на рассмотрение в «парламент» проект с корректировками в Налоговый кодекс. Как сообщает «палата представителей», документ среди прочего содержит новшества для имущественных сборов.

«Предусматривается повышение для должников имущественного платежа (в отношении налога на недвижимость, земельного налога и транспортного налога) на 15%», — сообщают в парламенте.

Также чиновники хотят установить единые ставки транспортного налога для индивидуальных предпринимателей и организаций.

Этим документом также хотят повысить сборы на недвижимость и транспорт.

