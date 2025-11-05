«Свет погаснет и в Москве»
Эксперт объяснил тактику ударов Сил обороны Украины по РФ.
Силы обороны пытаются отрезать Москву от источников электроснабжения, нанося удары беспилотниками. Об этом в эфире «Radio NV» рассказал военный обозреватель Денис Попович.
«По Владимиру - ведется работа по отрезанию Москвы от мощностей каскада ГЭС на Волге. А Москва очень серьезно была обеспечена энергией по нескольким линиям. Это еще советская схема. Столица должна была быть обеспечена электроэнергией из нескольких источников. Сейчас идет отрезание Москвы от этих источников. И потом будем видеть, когда свет погаснет и в Москве», - сказал Попович.
Он добавил, что ночью также была атака и по городу Орел. По словам обозревателя, в этом случае похоже, что атака была нанесена ракетой, а не беспилотником.
«Там был слышен звук реактивного двигателя и существенный взрыв. Даже жаловались, что небо получило такой отрезок оранжевый», - добавил Попович.