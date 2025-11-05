Медицина в Беларуси — только для Лукашенко и его чиновников 5.11.2025, 11:07

1,508

О чем говорит история закрытой больницы в Ветковском районе.

В Ветковском районе Гомельской области без лишней огласки закрыли популярную у местных жителей участковую больницу.

В больницу в Светиловичах ехали как в санаторий со всей области, пишет издание «Флагшток». Здесь пациенты восстанавливались после травм. И в этом, по отзывам многих, помогала в том числе и местность: живописная природа, красивое озеро Святское, пишет «Салiдарнасць».

Показательно, что тема закрытия больницы поднималась еще в 2018-м в местной районке, которая писала тогда, что «сколько бы людей ни убеждали в обратном, молва вылилась в обращение в администрацию президента».

Как видим, Лукашенко не спас больницу. Более того, в 2025-м не менее обеспокоенных местных жителей никто не стал ни о чем предупреждать.

Разве что «Сельская газета», отвечая на вопрос читательницы, процитировала чиновницу Гомельского облисполкома. Та, как сумела, «развеяла слухи»: мол, закрывать больницу не будем, а реорганизуем.

На деле «реорганизацией» стал перенос 20 реабилитационных коек на базу Ветковской центральной районной больницы. И все это для «удобства пациентов».

Ситуация, в которой оказалась больница в Светиловичах, совсем не уникальна. Похожие истории переживают многие медучреждения в регионах.

Центральные райбольницы по факту превращаются в участковые, теряя специалистов и целые отделения, прежде всего — родильные и детские.

Но если кто-то вздумает сказать, что в сегодняшней Беларуси с медициной стало совсем плохо, не верьте этому человеку. Как минимум — неудобства затронули не всех.

Лукашенко, к которому семь лет назад обращались жители Ветковского района, не даст соврать. Его ведь лечат в трехэтажном VIP-комплексе с мрамором, позолотой и немецкой сантехникой.

Все отлично с медициной и у ближайшего окружения правителя. Клиники для «слуг народа» в наши дни имеют обыкновение открываться, а не подвергаться «реорганизации». В ноябре под Минском заработает еще один лечебно-диагностический корпус «для элит».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com