Мадонна тайно обручилась с младшим ее на 37 лет футболистом 4 5.11.2025, 11:14

2,064

Мадонна и Аким Моррис

Пара заключила брачный контракт.

В личной жизни американской певицы Мадонны произошли кардинальные изменения, ведь она обручилась со своим младшим на 37 лет избранником, футболистом Акимом Моррисом. Сейчас пара не афиширует важное событие, однако, по словам инсайдеров, предложение сделало исполнительницу «самой счастливой за последние десятилетия».

Источники, приближенные к влюбленным, отмечают, что они уже даже начали планировать свадебную церемонию, которая может состояться до конца этого года. Об этом сообщает издание RadarOnline.

«Мадонна постоянно повторяет, что не хочет терять ни одной минуты. Она сделала все, что могла, а теперь хочет чего-то настоящего. Аким дарит ей спокойствие и ощущение единства – он заставляет ее смеяться, ведет в нужном направлении и относится к ней лучше, чем кто-либо раньше», – рассказал информатор.

Акиму Моррису удалось выстроить хорошие отношения с семьей Мадонны, поэтому родственники звезды хорошо относятся к их помолвке. 29-летний футболист проводит немало времени с шестью сыновьями и дочерями поп-дивы: Лурдес, Рокко, Дэвидом, Мерси и близняшками Стеллой и Эстер, и посещает семейные праздники. По словам инсайдеров, Моррис стал неотъемлемой частью повседневной жизни Мадонны, а недавно даже организовал футбольную вечеринку для ее детей.

«По тому, как они смотрели друг на друга, видно, что это настоящая любовь. Она полностью влюблена, а ее дети его просто обожают», – сказал инсайдер.

Как отмечают источники, спортсмен относится к Мадонне с особым уважением и дарит ощущение силы: «Аким – первый, кто действительно видит ее не как знаменитость. Он уверен в себе и никогда не зацикливается на том, кто она есть. Это то, что она действительно ценит».

Брачный контракт пары

Несмотря на то, что Мадонна, состояние которой оценивают в 850 миллионов долларов, чувствует себя абсолютно комфортно с Акимом Моррисом, решила заключить брачный договор. По словам инсайдеров, футболист полностью поддержал в этом звездную возлюбленную.

«Конечно, она заключает брачный контракт. Аким не имеет ничего против этого – он уже согласился на все условия относительно конфиденциальности с момента начала их отношений, поэтому конфликта по этому поводу нет», – сообщил информатор.

Что известно о возлюбленном Мадонны

Аким Моррис родился 2 мая 1996 года на Ямайке. Со временем он переехал в Нью-Йорк, где живет и сейчас. Моррис получал высшее образование в Университете Стоуни Брук по специальности « Политология и государственное управление». С 2014 по 2017 годы спортсмен играл за сборную колледжа. После этого он в течение определенного периода был нападающим футбольного клуба « Ойстер Бэй Юнайтед».

По слухам, Мадонна и Аким Моррис познакомились в августе 2022 года, когда певица позировала для обложки журнала Paper Magazine. Историю с заголовком «Мадонна – самая безумная фаворитка вечеринки» соединили с фотографиями молодых артистов. Одним из них был Моррис.

