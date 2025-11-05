На границе с Польшей растут очереди из авто
- 5.11.2025, 11:17
Выезда из страны ожидают 2845 авто.
Очереди на выезд из Беларуси в Польшу продолжают расти. Об этом свидетельствуют обновлённые данные Государственного пограничного комитета.
По состоянию на 10:00 5 ноября в пункте пропуска «Брест» (Тересполь) выезда ожидали 2 845 легковых автомобилей и 165 автобусов. Для сравнения, сутками ранее эти показатели составляли 2 660 и 150 соответственно.
На грузовом направлении «Козловичи – Кукурыки» в очереди находилось 1 640 фур, что немного меньше, чем днём ранее (1 770).
На латвийском направлении, в пункте «Григоровщина – Патерниеки», к указанному времени зафиксировано 390 грузовиков против 450 сутками ранее. Легковых автомобилей и автобусов здесь не наблюдалось ни 5 ноября утром, ни в то же время 4-го числа.
Напомним, Литва закрыла на месяц пункты пропуска Мядининкай (Каменный лог) и Шальчинкай (Бенякони) на границе с Беларусью. Ограничения будут действовать до 24:00 30 ноября с возможностью их продления.