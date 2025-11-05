Самый молодой за 100 лет мэр Нью-Йорка: что известно о Зохране Мамдани 1 5.11.2025, 11:36

1,354

Зохран Мамдани

Политику удалось наладить прямой контакт с избирателями.

На выборах мэра Нью-Йорка победу одержал представитель Демократической партии Зохран Мамдани. Президент США Дональд Трамп пытался не допустить его победы, призывая голосовать за другого демократа.

Об этом сообщает NBC News.

СМИ пишут, что 34-летний Мамдани стал самым молодым мэром Нью-Йорка за более чем столетие, а также первым мусульманином и выходцем из Африки, возглавившим город.

Нынешние выборы стали рекордными по явке - впервые с 1969 года участие в голосовании приняли около 2 миллионов избирателей.

Кроме Мамдани, за пост мэра соревновались независимый кандидат и бывший губернатор штата Эндрю Куомо, а также республиканец Кертис Слива. Куомо уже поздравил Мамдани с победой.

На результаты выборов отреагировал и Дональд Трамп. Он заявил, что поражение республиканцев связано с правительственным шатдауном и отсутствием его имени в бюллетенях.

«Трампа не было в бюллетене, а прекращение работы - были две причины, почему республиканцы проиграли выборы сегодня вечером», - отметил президент США.

Эксперты считают выборы мэра Нью-Йорка первым серьезным испытанием для администрации Трампа после его возвращения в Белый дом.

Накануне голосования глава государства призвал избирателей поддержать не республиканца Сливу, а демократа Куомо. Мамдани Трамп называл «коммунистом» и даже угрожал сократить федеральное финансирование Нью-Йорка в случае его победы.

Что известно о Зоране Мамдани

Как пишет ВВС, свою кампанию Мамдани построил на привлечении избирателей, разочарованных действующей властью и политикой Демократической партии. Помогло ему в этом и умелое использование социальных сетей, благодаря которым Мамдани удалось наладить прямой контакт с избирателями.

Политик называет себя «демократическим социалистом». Что именно он вкладывает в этот термин, кандидат не уточняет, однако его программа предусматривает, в частности, введение «налогов на миллионеров».

Основной акцент в своей предвыборной платформе Мамдани сделал на вопросах доступности и качества жизни.

Среди его обещаний - введение бесплатного дошкольного образования, замораживание арендной платы в субсидированном жилье, бесплатный автобусный проезд и создание сети муниципальных продуктовых магазинов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com