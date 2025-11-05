Обанкротившийся «Буслік» возвращается 5.11.2025, 11:35

Бывшая сеть детских магазинов заявила о создании «семейного портала».

Бренд детских товаров «Буслік» объявил о запуске в Беларуси «первого семейного портала». Об этом компания сообщила в Instagram, сообщает «Зеркало».

«Буслик начинает новую историю. Теперь мы начинаем нашу новую историю с новым видением, современной философией и большой мечтой. Мы создаем первый семейный портал, объединяющий все, что важно для родителей и детей, в едином цифровом пространстве. Наша миссия проста и настоящая: «Мы делаем семью счастливой». Создадим историю вместе», — сказано в сообщении.

Компания не уточнила, когда будет запущен портал, какое юрлицо у него будет и кто владелец. В шапке профиля отмечено, что «Буслік» в новом формате готов к сотрудничеству с брендами, блогерами и мамами.

Напомним, Экономический суд Минской области 24 января признал банкротом компанию ДПМ — фирму, управлявшую сетью супермаркетов для детей «Буслік». Судья признал компанию банкротом и постановил его окончательно ликвидировать.

История «Буслiка»

Первый магазин «Буслiк» открылся в Минске в 2006 году недалеко от торгового центра «Рига». Через десять лет у сети было уже более 40 торговых объектов, и планировалось дойти до 60 в 2017-м. При этом основателю Сергею Мисяченко предлагали продать бизнес, но он не соглашался.

Позже бизнесмен все-таки продал пакет примерно в 25% Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) для привлечения инвестиций. В 2018 году порядка 90% сети, в том числе всю долю ЕБРР, выкупила польская компания CDRL. По условиям сделки Мисяченко остался в сети на посту руководителя.

В 2023 году CDRL сообщила, что у «Буслiка» проблемы с финансами. Не поступила плата за товары из Польши, которые продавались в сети. Убытки головной компании из-за этого оценивались в 1,7 млн злотых (около 1,4 млн беларусских рублей).

Ранее сеть была крупнейшей в сегменте детских товаров в Беларуси. Сейчас в этом секторе доминирует «Детмир» — дочерняя структура российского «Детского мира». У этой сети в нашей стране 38 магазинов, и ни одна торговая точка пока не закрывалась.

О создании альтернативы известной сети детской одежды «Буслiк» в МАРТ заявляли еще в начале 2024 года. Тогда рассматривали вариант сохранения старого названия.

Основной владелец компании ДПМ, управляющей сетью «Буслік», польский CDRL в 2023 году сообщил об утрате контроля над дочерним предприятием в Беларуси. Тем не менее, по данным Единого госрегистра на 24 мая 2024 года, польская фирма все еще имела 74,9% акций ДПМ, еще 25,1% принадлежали беларусскому бизнесмену Сергею Мисяченко.

В апреле прошлого года стало известно, что сеть магазинов больше не работает. Тогда же сообщалось, что десять российских компаний и один ИП подали иски в различные арбитражные суды РФ против ДПМ.

В январе этого года на аукцион выставили товарные знаки известного бренда, которыми владеет компания ДПМ.

