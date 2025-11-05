закрыть
Внешняя торговля товарами Беларуси ушла в минус на $4,5 млрд

  • 5.11.2025, 11:43
Внешняя торговля товарами Беларуси ушла в минус на $4,5 млрд

Обвал лукашистской экономики продолжается.

Национальный статистический комитет обнародовал информацию о внешней торговле товарами Беларуси по итогам девяти месяцев 2025 года, сообщает Myfin.by.

По данным Белстата, за январь-сентябрь нынешнего года внешнеторговый оборот товаров Беларуси составил $63,7332 млрд.

По сравнению с уровнем аналогичного периода 2024 года общие показатели упали на 0,5% из расчета в текущих ценах.

Товарный экспорт сократился на 2,9% до $29,5909 млрд, в то время как импорт вырос на 1,6% до $34,1423 млрд.

В итоге сложилось отрицательное сальдо внешней торговли товарами, которое составило $4,5514 млрд, что на 760 млн больше, чем было в январе-августе.

