В Беларуси появилась халва со вкусом шкварок

В Беларуси появилась халва со вкусом шкварок1
- 5.11.2025, 12:14
Мнения разделились.
В продаже в Беларуси появился необычный продукт – халва со вкусом шкварок и жареного лука. И в интернете сразу же стали активно обсуждать такую экзотическую сладость.
Новинку выпустила фабрика «Красный пищевик». Ее успели оценить могилевские блогеры в TikTok. Найти халву с необычным вкусом можно в фирменных магазинах компании. Цена – Br1,07 за 60 г.
Стоит отметить, что мнения об этом продукте разделились. Кому-то он пришелся по вкусу, кто-то ругает такое вкусовое сочетание.
