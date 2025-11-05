закрыть
5 ноября 2025, среда, 13:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси появилась халва со вкусом шкварок

1
  • 5.11.2025, 12:14
В Беларуси появилась халва со вкусом шкварок

Мнения разделились.

В продаже в Беларуси появился необычный продукт – халва со вкусом шкварок и жареного лука. И в интернете сразу же стали активно обсуждать такую экзотическую сладость.

Новинку выпустила фабрика «Красный пищевик». Ее успели оценить могилевские блогеры в TikTok. Найти халву с необычным вкусом можно в фирменных магазинах компании. Цена – Br1,07 за 60 г.

Стоит отметить, что мнения об этом продукте разделились. Кому-то он пришелся по вкусу, кто-то ругает такое вкусовое сочетание.

@zatestilmogilev

📍Красный пищевик, Ленинская, 40

♬ оригинальный звук - Zatestilmogilev

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Лукашенко сам сдал свою «шестерку»
Лукашенко сам сдал свою «шестерку» Евгений Афнагель
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого Ирина Халип
«Буревестник» над гнездом кукушки
«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип