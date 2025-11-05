В Беларуси появилась халва со вкусом шкварок 1 5.11.2025, 12:14

Мнения разделились.

В продаже в Беларуси появился необычный продукт – халва со вкусом шкварок и жареного лука. И в интернете сразу же стали активно обсуждать такую экзотическую сладость.

Новинку выпустила фабрика «Красный пищевик». Ее успели оценить могилевские блогеры в TikTok. Найти халву с необычным вкусом можно в фирменных магазинах компании. Цена – Br1,07 за 60 г.

Стоит отметить, что мнения об этом продукте разделились. Кому-то он пришелся по вкусу, кто-то ругает такое вкусовое сочетание.

