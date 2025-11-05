Россия превращается в бензоколонку без бензина 1 5.11.2025, 12:15

1,642

Топливный дефицит и рост цен становятся системными.

Россия, долгое время называвшая себя «энергетической сверхдержавой», оказалась в ситуации острого топливного кризиса. Серия украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам и международные санкции серьезно ослабили ключевую отрасль российской экономики, пишет The Jamestown Foundation (перевод — сайт Charter97.org).

По данным украинского Генштаба, только за осень 2025 года дроны ВСУ трижды поразили Саратовский НПЗ и десятки других объектов. С начала года атакам подверглись 21 из 38 крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов. В результате, по оценкам экспертов, производство бензина в России сократилось почти на четверть.

В сентябре Кремль был вынужден ввести запрет на экспорт бензина до конца 2025 года, а также рассмотреть возможность импорта топлива из Китая и Беларуси — стран, которые ранее покупали российскую нефть. Особенно остро кризис ощущается в Сибири и на Дальнем Востоке, где собственных мощностей для переработки недостаточно.

Украинские дроны теперь поражают цели на расстоянии до 1500 километров от границы, включая заводы в Башкортостане и Сибири. Эти точечные удары не только подрывают военный потенциал России, но и создают логистический хаос внутри страны. Для защиты объектов Москва уже привлекает резервистов.

На фоне кризиса российские власти публично утверждают, что ситуация «под контролем», обвиняя в росте цен технические проблемы и даже самих потребителей. Однако, по данным независимых источников, топливный дефицит и рост цен становятся системными.

Эксперты считают, что если атаки продолжатся, Россия рискует окончательно превратиться в заправку без бензина — экспортера сырья, неспособного обеспечить собственный рынок.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com