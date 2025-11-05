закрыть
5 ноября 2025, среда, 13:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В США заметили бомбардировщик B-52 с новой ядерной крылатой ракетой

  • 5.11.2025, 13:08
В США заметили бомбардировщик B-52 с новой ядерной крылатой ракетой

Ее главные технические характеристики засекречены.

Над Калифорнией зафиксировали бомбардировщик B-52 с крылатой ракетой, которая похожа на рендер новой малозаметной крылатой ракеты AGM-181A Long-Range Standoff (LRSO) для ВС США. Об этом пишет The Aviationist.

Соответствующую фотографию сделал авиафотограф Иан Реккио. На крупных планах можно увидеть инвертированный Т-образный хвост с тремя плоскостями, складные крылья под корпусом и клиновидные носовую и хвостовую части. Эти детали совпадают с официальным изображением ракеты LRSO.

В то же время бомбардировщик был зафиксирован во время пролета над долиной Оуэнс (штат Калифорния).

Согласно планам Воздушных сил США, новая ракета AGM-181A Long-Range Standoff (LRSO) должна заменить устаревшие запасы ракет с ядерной боевой частью ALCM версии B.

Известно, что эта ракета находится на вооружении Воздушных сил США с 1980-х годов как один из элементов ядерной триады и системы ядерного сдерживания страны.

В свою очередь «Милитарный» пишет, что новую ракету LRSO производит компания Raytheon, однако ее главные технические характеристики засекречены. Ракету могут устанавливать на бомбардировщики B-52 и B-21 Raider.

«Боевая часть - модернизированная W80-4. График ее готовности тесно связан с темпами создания самой ракеты. На фоне подготовки к принятию производственного решения в финансовом 2027 году выросла и испытательная активность, о чем и свидетельствует появление B-52 с этой ракетой», - добавили в материале.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Лукашенко сам сдал свою «шестерку»
Лукашенко сам сдал свою «шестерку» Евгений Афнагель
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого Ирина Халип
«Буревестник» над гнездом кукушки
«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип