Почему люди не ездят верхом на зебрах

Ученые раскрыли причины, по которым этих животных невозможно приручить.

Люди уже давно одомашнили лошадей, а потому постоянно ездят верхом на них. Но почему никто не пробовал прокатиться верхом на их полосатых сородичах – зебрах?

Время от времени люди задаются вопросом о том, почему люди ездят верхом на лошадях, но никогда не пробовали скакать галопом на зебрах? Исследователи рассказали, почему эти животные не рассматриваются в качестве средства передвижения, пишет IFLScience.

Как люди одомашнили лошадей

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо разобраться в том, как и когда люди одомашнили лошадей. На самом деле люди и лошади не всегда были такими уж хорошими друзьями с лошадьми и в доисторические времена охотились на животных ради мяса, а не рассматривали их в качестве средства передвижения. Однако в какой-то момент люди начали одомашнивать животных, положив начало миграции по европейскому континенту, изменившей мир.

Долгое время наиболее популярной моделью одомашнивания среди археозоологов была «курганная гипотеза». В Казахстане, где существовала древняя ботайская культура, исследователи обнаружили большое количество костей лошадей, датируемых примерно 4000 годом до н. э. Ученые также обнаружили и другие следы, такие как потенциальные отверстия для столбов ограды и керамику, содержащую конский жир, возможно, из собранного молока. Все это свидетельствовало о том, что одомашнивание лошадей происходило в этом регионе.

Исследователи изучили окаменелости лошадей и обнаружили, что зубы лошадей, вероятно, имели следы износа, что потенциально могло быть убедительным указанием на то, что их уздечку брала верховая езда. Впрочем, в последние годы эта гипотеза подвергается все большей критике, поскольку лошади в других регионах, которые, как считается, не были одомашнены, демонстрировали подобные следы износа. Генетический анализ отодвинул временную шкалу, но ученые считают, что лошади все же были одомашнены в этом регионе.

По словам доцента и куратора кафедры археологии Университета Колорадо в Боулдере Уильяма Тейлора, подробное геномное исследование ранних евразийских лошадей, показало, что ямные лошади не были предками первых домашних лошадей, известных как линия DOM2. Кроме того, у ямных лошадей не было обнаружено генетических доказательств строгого контроля над воспроизводством.

Последние данные указывают на то, что одомашнивание лошадей, вероятно, действительно произошло в причерноморских степях, но гораздо позже, чем предполагает курганная гипотеза. Предполагается, что контроль человека над лошадьми начался непосредственно перед взрывным распространением лошадей и колесниц по Евразии в начале II тысячелетия до н. э.

Почему люди не катаются верхом на зебрах?

Так почему же мы не катаемся верхом на зебрах? Дело не в отсутствии попыток. Известно, что голландцы во время колонизации части Южной Африки попытались приручить этих животных, но безуспешно. Увы, животные сопротивлялись одомашниванию и регулярно вырывались из упряжи. Тем не менее некоторых особей все же удалось одомашнить. В достаточном количестве, чтобы ездить верхом.

Лошади и зебры – дальние родственники, которые разошлись от общего предка 4-4,5 миллиона лет назад. Условия, в которых оказались эти разошедшиеся виды, оказали большое влияние на их пригодность к приручению и транспортировке.

По словам преподавателя кафедры верховой езды Ноттингемского университета Трента Кэрол Холл, в отличие от непарнокопытных Евразии, популяция зебр в Африке была относительно безопасной и особенно хорошо адаптированной к окружающей среде. Все парнокопытные здесь – травоядные виды с хорошо развитой реакцией "бей или беги". Однако, чтобы выжить в подобных условиях обилия крупных хищников, зебры эволюционировали в особенно бдительное и чуткое животное. В результате животные спасаются бегством и проявляют мощную реакцию в случае поимки.

Эти реакции, увы, не делают зебр хорошими кандидатами для одомашнивания. Кроме того, у них развился здоровый страх перед людьми, и они, как правило, избегают нас, когда это возможно.

Дело в том, что животные, которых можно одомашнить, как правило, должны быстро взрослеть, обладать спокойным нравом и дружелюбным отношением к человеку. Зебры, с их природной агрессивностью и сильными рефлексами уклонения, не подходят для приручения.

По словам исследователей, были редкие случаи, когда людям удалось приручить зебр для личного пользования, однако такие случаи не более чем исключения.

