Россияне срочно стягивают ПВО в Крым

1
  • 5.11.2025, 13:25
  • 2,492
Россияне срочно стягивают ПВО в Крым

К чему готовятся оккупанты?

В ночь на 2 ноября украинские разведчики уничтожили объекты противовоздушной обороны страны-агрессора России во временно оккупированном Крыму. А уже сегодня, 5 ноября, россияне в спешке перебросили в Крым новый ЗРГК.

Об этом сообщает местный Telegram-канал «Крымский ветер». Один из его подписчиков заметил систему противовоздушной обороны на одной из трасс оккупированного полуострова.

Куда оккупанты перевозят ЗРГК

Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 зафиксировали на трассе «Таврида» по направлению от Керчи до Симферополя. Скорее всего, оккупанты перемещают его в экстренном порядке на место ранее уничтоженного комплекса ПВО, чтобы иметь возможность защитить военные объекты в Крыму от будущих украинских атак.

«Как правило, такие комплексы перебрасывают из России в Крым на замену выведенным из строя или уничтоженным», - говорится в сообщении.

