Танки никогда не будут прежними
- Александр Коваленко
- 5.11.2025, 13:28
Потому — комплексный подход.
Борьба с танками сейчас — это задача не только fpv-дронов, а комплексный подход
Появившиеся кадры российских танков Т-72Б3 и Т-80БВ с новой защитой против fpv-дронов типа «ёршик», вызвали бурную дискуссию. Мол, что и как это развидеть, но главное — работает ли?
Работает. И работает лучше прошлых версий защиты типа «мангал», «ангар», «сарай». Правда, по энергозатратам куда более трудоемкий процесс все эти стальные канаты размотать и закрепить на каркасе. Но эффект разительно лучше, поскольку средство поражения не только запутывается в этой шерстистости, но и взрывается на относительно безопасном отдалении от брони, а в случае применения кумулятивной боевой части, струя теряет КПД по пробитию бронированной преграды.
Эти монструозные ОБТ в очередной раз поднимают вопрос о том, что борьба с танками сейчас — это задача не только fpv-дронов, а комплексный подход, включающий в себя и традиционные средства. Противотанковые мины, ПТРК, артиллерийский огонь и, как бы это странным не звучало, но старый-добрый, всеми позабытый, танковый бой.
А вот танковый бой — это самое интересное
Конечно, противотанковые мины могут быть преодолены тралами, КМТ-7 и ТМТ-К, кстати, мы и видели на вышеупомянутых «ёршиках», но остальные средства сохраняют свою актуальность. Хотя, ТМ-62, сброшенная с дрона на такой «ёршик», сохраняет и актуальность дронов, в определенном исполнении.
А вот танковый бой — это самое интересное. Ведь танк в виде «ёршика» полностью теряет свою функционабельность и любая боевая машина против него будет иметь тотальное преимущество. В свою очередь, бронезащита типа «ёршик» от танкового выстрела не особо и спасет. Осталось только танк-охотник спасти от вражеских fpv-дронов.
Собственно, подытоживая, можно сказать, что самое эффективное решение борьбы с fpv-дронами, на которое оказалась способна российская кустарщина, полностью лишило танк его функционабельности, и сделав его более недоступным для одного средства поражения, усилило уязвимые стороны и даже прибавило их.
Александр Коваленко, «Телеграм»