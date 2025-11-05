Танки никогда не будут прежними Александр Коваленко

5.11.2025, 13:28

1,604

Александр Коваленко

Потому — комплексный подход.

Борьба с танками сейчас — это задача не только fpv-дронов, а комплексный подход

Появившиеся кадры российских танков Т-72Б3 и Т-80БВ с новой защитой против fpv-дронов типа «ёршик», вызвали бурную дискуссию. Мол, что и как это развидеть, но главное — работает ли?

Работает. И работает лучше прошлых версий защиты типа «мангал», «ангар», «сарай». Правда, по энергозатратам куда более трудоемкий процесс все эти стальные канаты размотать и закрепить на каркасе. Но эффект разительно лучше, поскольку средство поражения не только запутывается в этой шерстистости, но и взрывается на относительно безопасном отдалении от брони, а в случае применения кумулятивной боевой части, струя теряет КПД по пробитию бронированной преграды.

Эти монструозные ОБТ в очередной раз поднимают вопрос о том, что борьба с танками сейчас — это задача не только fpv-дронов, а комплексный подход, включающий в себя и традиционные средства. Противотанковые мины, ПТРК, артиллерийский огонь и, как бы это странным не звучало, но старый-добрый, всеми позабытый, танковый бой.

А вот танковый бой — это самое интересное

Конечно, противотанковые мины могут быть преодолены тралами, КМТ-7 и ТМТ-К, кстати, мы и видели на вышеупомянутых «ёршиках», но остальные средства сохраняют свою актуальность. Хотя, ТМ-62, сброшенная с дрона на такой «ёршик», сохраняет и актуальность дронов, в определенном исполнении.

А вот танковый бой — это самое интересное. Ведь танк в виде «ёршика» полностью теряет свою функционабельность и любая боевая машина против него будет иметь тотальное преимущество. В свою очередь, бронезащита типа «ёршик» от танкового выстрела не особо и спасет. Осталось только танк-охотник спасти от вражеских fpv-дронов.

Собственно, подытоживая, можно сказать, что самое эффективное решение борьбы с fpv-дронами, на которое оказалась способна российская кустарщина, полностью лишило танк его функционабельности, и сделав его более недоступным для одного средства поражения, усилило уязвимые стороны и даже прибавило их.

Потому — комплексный подход.

Александр Коваленко, «Телеграм»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com